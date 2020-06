1 ¿Será la nueva crisis económica provocada por el coronavirus peor que la de 2008? El Banco de España pronostica una caída del PIB del 15,1 % en el peor de los escenarios y una tasa del paro que podría superar el 20 por ciento, por lo que el futuro próximo no es precisamente halagüeño. Sin embargo, en opinión de muchos expertos, el crac no será tan fuerte ni duradero como el anterior pues la base de partida es bien distinta, al no tratarse de una crisis financiera como ocurrió en 2008. No obstante, todo depende de como evolucione la pandemia.

2 ¿Está colapsado el sistema de dependencia? Si no colapsado, desde luego su funcionamiento no es precisamente el idóneo. Y como muestra, un botón: en lo que va de año murieron en España casi 25.000 personas en lista de espera para acogerse a la Ley de Dependencia, de ellos casi cuatrocientos en Galicia. La farragosa y lenta burocracia es responsable de buena parte del problema, por lo que es urgente tomar las medidas necesarias para evitar tal suplicio a miles de mayores que se merecen una respuesta más eficiente a su problemática.

3 ¿Tiene futuro a corto plazo el coche eléctrico en España? Pese al interés del Gobierno porque así sea, el consumidor no parece estar mucho por la labor, como demuestra que el 40 % de los españoles ni se plantea adquirir un vehículo de este tipo, al considerar que salen mucho más caros que los convencionales.