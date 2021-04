1 ¿Cuándo se acelerará el proceso de vacunación? Cuando lleguen las vacunas suficientes para reactivar la cadena de inoculación. Así de simple. El presidente Feijóo no miente cuando asegura que el Sergas está preparado para vacunar a unas cien mil personas diarias, ya que nuestro servicio sanitario cuenta con la experiencia suficiente para ello. Pero no es un problema de organización o de equipos, sino de falta de reservas. Y estas dependen del Gobierno central y de la gestión que realiza ante la UE. La oposición gallega, pues, no acertaría si trata de rentabilizar políticamente este asunto. Lo único que conseguiría es perder la interlocución iniciada con el presidente.

2 ¿Están los profesores preparados para la nueva ESO? La ministra define la nueva ley como conocimiento, pero no solo conocimiento. Suena bien, pero los propios sindicatos de enseñantes reconocen que necesitan cursos de adaptación, algo que el Ministerio no tiene contemplado. Como dice un refrán gallego, “botaron o carro antes que os bois”.

3 ¿Por qué los madrileños valoran mejor a Gabilondo pero prefieren votar a Ayuso? Es una de las conclusiones de la última encuesta del CIS y solo demuestra que los ciudadanos votan más con el corazón que con la cabeza. El candidato del PSOE es un intelectual al que se le reconoce su sabiduría, su prestigio y su buen talante, pero no enamora. En este campo, Ayuso no tiene rival.