1 ¿Por qué esconde el Gobierno que pretende subir los impuestos a las clases medias y bajas? El comportamiento del Ejecutivo de Sánchez y Calviño es la del escolar que copia en los exámenes pero al final lo acaban pillando. No dice nada a los españoles pero en el borrador que le exige Bruselas apunta la subida de impuestos a las rentas a las que había prometido no hacerlo. Está claro que esta partida de la reforma fiscal el PSOE se la ganó a Podemos. Y unos callan porque hay elecciones y otros para tapar su nula influencia en el Gobierno.

2 ¿Para qué sirven los bancos? Se suele insistir en que ningún país puede disfrutar de una economía vigorosa si no cuenta con un sistema financiero fuerte. Y es cierto. Estas empresas que compran y venden dinero son esenciales para que el dinero y la riqueza fluya y se multiplique. De ahí que en la anterior crisis, de lo mejor que hizo Rajoy, por mucho que la izquierda lo criticara, fue rescatarlos de su ruina. El problema es que en la actual no están cumpliendo su función. Si no prestan dinero ni financian proyectos, ¿para qué los queremos?

3 ¿Cómo llega Galicia al final del estado de alarma? El 9 de mayo nuestra comunidad se encontrará entre las que mejores cifras del COVID presenten. En contagios, infectados, ingresados, ocupación de ucis y fallecidos. Fue posible gracias a medidas que para la semana ya no se podrán tomar. ¿No es un disparate no prorrogarlo?