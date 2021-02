1 ¿Puede este Gobierno presumir de gestionar mejor la actual crisis que Rajoy la anterior? Sánchez e Iglesias alardean de la inversión pública de su Ejecutivo en comparación con la austeridad de la recesión que le tocó lidiar al PP, pero la verdad, su generosidad no es para echar cohetes. ¿Qué hacen ante la falta de liquidez de las empresas españolas al borde del precipicio? ¿Les inyectan subvenciones? No. ¿Les perdonan o suavizan impuestos? No. ¿Se los demoran? Tampoco. Sólo pueden presumir de pagar ertes, pero lo hacen con el dinero que recibirán de la UE. Rajoy no tuvo esa suerte porque entonces Merkel cerró el grifo. La diferencia es Europa, no este Gobierno.

2 ¿Por qué no son capaces Sánchez y Casado de cerrar un solo acuerdo de envergadura? Parecía inminente el pacto entre los dos grandes partidos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero a última hora el PP paraliza la firma con objeciones de mal cumplidor. Si Casado sólo pretendía mejorar su imagen dando la impresión de ser un dirigente flexible, mejor que se hubiera quedado quieto. Al no ir hasta el final, dejó al descubierto su burda estrategia.

3 ¿Descarrilará la coalición por los desacuerdos en la bajada de los alquileres? Podemos quiere hacerlo en plan bolchevique, interviniendo los contratos, mientras el PSOE, más moderno, prefiere las medidas fiscales. Al final, llegará la sangre al río.