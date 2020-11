1 ¿Le importan a Cs las cuentas públicas? Las peticiones al Gobierno para apoyarle los Presupuestos son como las respuestas de esos alumnos que cambian el sentido de la pregunta de la que no tienen ni idea para adaptarla a lo que sí saben. “¿Tirso de Molina? Es un dramaturgo contemporáneo de Calderón de la Barca....” y así sigue el escolar ejemplar con el autor de La vida es sueño hasta adormilar al profesor que corrige para ver si así le otorga algún punto. Arrimadas pide por su sí a los Presupuestos que se cambie la Ley Celaá. Como no es de números, sólo busca notoriedad.

2 ¿Por qué fallan tanto últimamente las encuestas de intención de voto? En realidad, entre las realizadas con seriedad y métodos estadísticos adecuados, no se contabilizan tantos errores de predicción. Sí, en cambio, en las que son elaboradas sin pautas científicas, que son las que más abundan en estos días sin elecciones en el horizonte y cuya publicación es más un entretenimiento que otra cosa. Como ejemplo, la que divulgó esta semana un diario de tirada nacional: es tan grosera que la suma de escaños supera los que hay en el Congreso y los tantos por ciento de votos de todos los partidos pasan del 100%.

3 ¿Por qué no va Iago Aspas a la selección? Porque no juega ni en el Madrid ni en el Barça. No es que a Luis Enrique le importe mucho eso, pero jugando en el Celta el de Moaña no tiene medios que le reclamen. Pues méritos le sobran.