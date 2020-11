1 ¿Acierta la Xunta manteniendo el cierre perimetral de las ciudades? Es lo más lógico y lo esperable, ya que, al estudiar otras comunidades medidas más restrictivas, Galicia no se iba a descolgar aflojando las suyas. Además que la situación epidemiológica no lo recomendaba. Incluso, dada la tardanza en tomar las decisión, se debió barajar el endurecerlas.

2 ¿Existe una conspiración contra la familia real española? La derecha y una parte nada despreciable del PSOE acusan a la izquierda más radical de fijar la caída de la monarquía como uno de sus grandes objetivos. Sin embargo, el mayor peligro para su supervivencia, en los últimos años, son los propios miembros de la realeza, que no salen de los juzgados. No existe una conspiración contra el rey –que todavía es muy querido en España–, y el republicanismo está muy lejos de conseguir su meta. Pero si la familia real no aclara sus puntos negros sí le facilitará mucho la labor.

3 ¿Mueve ficha el conselleiro ante el abuso del Aula Virtual? Parece que el titular de Educación por fin se dispone a poner orden en el uso de internet en el día a día académico. Su idea de implantar horarios espejo para que, en caso de confinamiento, las clases online mantengan el esquema de la enseñanza presencial, respetando los descansos de los alumnos, es digna de aplauso. Ahora falta que mientras la educación siga siendo presencial, también se regulen los horarios virtuales.