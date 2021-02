1 ¿Puede Galicia contar ya con transferencia de la AP-9? Mal harían los gallegos si diesen por hecho el traspaso de la competencia de la principal autopista de nuestra comunidad, pues lo que se aprobó ayer en el Congreso, después de años de mucho insistir, no es más que la apertura de un proceso parlamentario que se prevé largo y en el que habrá arduas discusiones para establecer las condiciones en que se podría autorizar, o no, el cambio de titularidad. Y como en este tema ya hubo muchos cambios de postura, no conviene bajar la guardia, que enseguida se vuelve a aplazar de nuevo... hasta otra legislatura.

2 ¿Qué impresión dio la representación gallega en el Congreso? No llegaron al punto de exportar la crispación habitual entre ellos en O Hórreo a la Carrera de San Jerónimo, pero los diputados enviados por el Parlamento gallego a defender en Madrid el traspaso de la AP-9, Diego Calvo (PPdeG), Ana Pontón (BNG) y Gonzalo Caballero (PSdeG), dieron la sensación de llevar misiones distintas. Cada uno defendió a su modo la iniciativa y ninguno perdió la oportunidad de lanzar pullas a sus contrarios. No defraudaron.

3 ¿Hay pactos ocultos en Cataluña? Illa dice que no gobernará con ERC porque son independentistas y ERC que no lo hará con Illa porque apoyó el 155. Sin embargo, el que gane de ellos cuenta con ser votado por el otro. ¿Será la Generalitat moneda de cambio por el respaldo a Sánchez?