1 ¿Estamos empezando ya a relajarnos ante el descenso de contagios? Esa es la sensación que tiene buena parte de la ciudadanía, que alberga el temor de que en poco tiempo puedan repuntar de nuevo los casos de coronavirus y llevarnos a una temible cuarta ola, cuando todavía no salimos de la tercera. Además, en muchos lugares de España no dejan de proliferar e incrementarse las fiestas ilegales, así como las reuniones sin tomar ningún tipo de precaución ni protección, saltándose a la torera las normas a que obliga la legislación para combatir la pandemia. Veremos en que acaba todo esto, pero las perspectivas no son, desde luego, nada halagüeñas.

2 ¿Empieza Pablo Iglesias a quitarle el sueño a Sánchez? Eso es lo que sospecha cada vez más gente, incluso dentro de las filas del propio PSOE. El constante incremento de las tensiones, cuando no auténticas trifulcas, entre los socios de Gobierno amenazan con hacerse insoportables, incluso la estabilidad del propio Ejecutivo. Pero el problema está en la aritmética política, y sin Podemos la capacidad de maniobra quedaría tan mermada que la gobernalidad se haría poco menos que imposible.

3 ¿Se incrementará en breve el ritmo de vacunación? Eso es lo esperable, y es de suponer que sí, pues al actual ritmo ni al acabar el año estaría inmunizado el porcentaje de población previsto. Confiemos en que al incrementarse la producción de vacunas el problema entre en vías de solución.