1 ¿Aprenderemos algún día a valorar todo lo bueno que tenemos? Es un defecto muy nuestro dar más importancia a lo de fuera, cuando aquí contamos con especialistas reconocidos a nivel mundial. Un buen ejemplo es el servicio de Digestivo del CHUS, cuyos métodos copian en medio mundo. Para que luego se diga...

2 ¿Cumplirá el Gobierno su palabra y prohibirá los números de atención al cliente 902? Así al menos lo asegura el ministro de Consumo, Alberto Garzón, quien confía en que antes del próximo verano entre en vigor la reforma legislativa anunciada ad hoc por su departamento para poner fin a este oneroso servicio. No obstante, los consumidores no las tienen todas consigo, y es normal, pues no en vano todavía recuerdan la promesa de prohibir la publicidad del juego y, hasta ahora, si te he visto no me acuerdo.

3 ¿Hay temor entre los trabajadores a que la fusión de Bankia y CaixaBank genere pérdida de empleo? Sin duda, y este miedo tiene toda la lógica del mundo si tenemos en cuenta que, hasta ahora, todas las fusiones de entidades financieras realizadas en España durante las últimas décadas han supuesto reducción de plantillas. De hecho, las centrales sindicales ya han expresado su temor. Es el precio a pagar en el proceso de concentración del sector bancario, aunque es innegable que se gana en solvencia, eficacia y competitividad, lo que resulta beneficioso para la economía española.