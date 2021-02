1 ¿Es normal que una parte del Gobierno central aliente la violencia callejera? Evidentemente, no, por lo que por una vez habrá que darle la razón a Pablo Iglesias: en España la normalidad democrática no es absoluta. Tal vez esta se alcance cuando Pedro Sánchez se decida a expulsar de su Ejecutivo a los ministros de Podemos que no demuestren estar en contra de la alteración del orden público. Una cosa es criticar la ley mordaza y otra muy distinta es incitar desde las redes sociales la caza de policías antidisturbios. Que una parte del poder ejecutivo le llame a eso libertad de expresión es intolerable. Si quieren cambiar las cosas, que legislen.

2 ¿Cómo se comportaría Ayuso con dos cubatas? La presidenta de Madrid es una inagotable caja de sorpresas. Ayer, en la Asamblea, primero se marcó un Rivera al blandir un adoquín como el que sacó el exlíder de Cs en el debate de las generales y luego descolocó a todos con esta frase: “Hasél es un delincuente que tiene menos arte que cualquiera de nosotros con dos cubatas en un karaoke”. Habría que verlo, pero, de entrada, se equivoca si infravalora su talento escénico. Y sin beber.

3 ¿Era esperable la última encuesta del CIS? Sube el apoyo al Gobierno, baja el PP y Vox se le acerca. Nada que el resultado de las elecciones catalanas no permitieran intuir ya. Pero publicar estos datos justo en esta semana de pasión de Casado es más demoledor. El COVID lo desgasta a él.