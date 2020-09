1 ¿Por qué no participará el rey Felipe VI en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces en Barcelona? Porque el Gobierno quiere concederle ese gusto al independentismo catalán, pues la razón que ofrece, que no puede asegurar la seguridad del monarca, es absolutamente ridícula. Si así fuese, todo el Ejecutivo tendría que dimitir por incompetencia. Lo grave de que el rey no asista a un acto que tradicionalmente preside todos los años, por el mero hecho de que tenga lugar en Cataluña, es que se normaliza que la figura de Felipe VI no viaje a esta comunidad, como si fuese una zona enemiga o en guerra. Una victoria del soberanismo.

2 ¿Por qué inicia el Gobierno la tramitación de los indultos a los independentistas? Porque se acerca el momento de votar los Presupuestos y Sánchez necesita el apoyo de los grupos catalanes. El indulto, una vez solicitado, hay obligación de abrir su procedimiento, pero el cuándo aquí no es casual.

3 ¿Cualquier parte es válida para dar clase? Cualquiera no –por el momento los cuartos de baño quedan excluidos–, pero en los centros educativos se aprovecha cada metro cuadrado aunque sea de pasillo, laboratorio, gimnasio o biblioteca. El problema es que estos espacios siguen siendo compartidos y a quien le toca el aula improvisada en ellos carece de intimidad y tiene más riesgos al pasar todo el alumnado por su pupitre. ¿Se aumentarán en ellos las medidas de desinfección?