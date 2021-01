1 ¿Se dirige España hacia un nuevo confinamiento con la llegada de la tercera ola? Aunque nadie lo desea, incluyendo al propio Gobierno, la preocupante situación actual, con un constante incremento de contagios de coronavirus, no hace descartable que más pronto que tarde haya que tomar esa decisión que a nadie gusta. Otros países de nuestro entorno ya lo han hecho, el último Inglaterra, y o mucho cambian las tornas en próximas fechas, algo que no parece vaya a ocurrir, o no quedará más remedio que decretar una nueva cuarentena.

2 ¿Es asumible que más de la mitad de los gallegos tengan dificultades para llegar a fin de mes? No debiera serlo, desde luego, pero es la cruda y dramática realidad. Cada vez más, aumenta el número de familias cuyos recursos económicos se hacen insuficientes para afrontar el día a día, algo que se está viendo incrementado en los últimos meses por mor de la dura crisis generada por la pandemia. Y lo peor de todo es que no se vislumbra una pronta salida a esta situación.

3 ¿Conseguirán Sánchez e Iglesias acercar posturas durante este curso político? Eso es al menos lo que intentan vendernos después de la reunión que mantuvieron el pasado lunes en Moncloa. Ahora está todavía por ver si realmente son capaces de limar asperezas, suavizar sus discordancias y se ponen a trabajar conjuntamente por el bien del país, que es lo que demandan los ciudadanos.