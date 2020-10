1 ¿Cuándo regulará la Administración el uso del Aula Virtual? Con motivo del obligado confinamiento, durante el pasado curso se extendió su uso para favorecer el anómalo transcurso del año académico. Pero las imperfecciones del sistema detectadas no se corrigieron durante el verano y ahora se pagan las consecuencias. El principal, que los profesores abusan para poner tareas a cualquier hora y en cualquier día (domingos, festivos, por la mañana, tarde, noche o madrugada), de manera que los alumnos siempre tienen que estar pendientes de esta aplicación para estar al día en sus deberes. Igual que se reguló el teletrabajo con una ley, la utilización del Aula Virtual requiere de unas normas, su uso no puede depender de los caprichos o costumbres de los profes. La anterior conselleira se desentendió del asunto, este esperemos que no.

2 ¿Qué aportará a España la moción de censura de Vox? En medio de la pandemia, no convendría calentar demasiado el termómetro de la crispación política, pero Abascal lo hace porque pretende retratar a Casado, que no se podrá poner de perfil y haga lo que haga no agradará a todos sus simpatizantes. La moción es una guerra civil de la derecha que sólo beneficia a Sánchez.

3 ¿Por qué iba a querer el Gobierno machacar a Ayuso? La presidenta madrileña se cree más importante de lo que es. Y lo único que logra es suplantar y degradar a su líder, Pablo Casado.