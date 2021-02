1 ¿Esconde alguna jugada más Sánchez con respecto a Cataluña? Hay que reconocerle que la de Illa fue sorprendente y efectiva, pero es obvio que con ella tampoco esperaría resolver el problema. Digamos que fue una buena manera de tomar posiciones para encarar una negociación que apacigüe esta comunidad, que no se puede demorar mucho más. La clave es si, tarde o temprano, estará dispuesto a autorizar la consulta que le exigen los nacionalistas y que Iglesias no ve con malos ojos. En caso afirmativo –que es poco probable–, ¿por qué no adelantar esa baza y ofrecerla a cambio de la investidura de Illa?

2 ¿Hay alguna opción de que no haya un Gobierno ERC-Junts? Los republicanos reclaman un pacto amplio que contemple también la participación de Podemos, lo que Puigdemont rechaza, y los exconvergentes no renuncian a declarar la independencia, a lo que no están dispuestos los de Junqueras. Son posiciones de partida muy beligerantes, que seguramente se suavizarán durante la negociación, pero extraña que cada uno ponga como primera condición lo que más molesta a su necesario socio. Habrá choques.

3 ¿Cuántas oportunidades más le quedan a Casado? Pese a que el PP preside comunidades importantes como Madrid, Galicia y Andalucía, y suyo es el alcalde de la capital de España, el crédito de su líder se está acabando. El fenómeno Vox le supera y así nunca podrá derrotar a Sánchez.