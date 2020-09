1 ¿Existe el riesgo de que crezca la peligrosidad en los centros de enseñanza secundaria de Galicia? La incertidumbre que creó el esperado avance del coronavirus en la organización del inicio del nuevo curso académico está llevando a un evidente estado de nerviosismo que se palpa cada día en todas las partes afectadas. Hasta el punto de que son ya habituales en muchos institutos las discusiones

–cuando no broncas– entre administrativos o directivos y padres de alumnos. El retraso en los procedimientos habituales como, por ejemplo, la publicación de las listas de clase –cuando el curso debería estar ya iniciado– no es disculpable, pero perder los nervios no es la mejor solución.

2 ¿En qué España vive Vox? En una imaginaria en la que partidos como el BNG no existen y por eso presenta iniciativas en el Congreso para prohibirlo. Pero si Abascal y compañía se quieren acercar a la realidad comprobarán cómo los nacionalistas gallegos obtuvieron 19 diputados en las elecciones autonómicos y su lideresa ostenta la jefatura de la oposición mientras ellos se quedaron a cero. Ni un diputado ni un concejal tienen en Galicia.

3 ¿Por qué tira por la borda su credibilidad el Reino Unido? Su presidente, émulo de Trump, está dispuesto a no cumplir el acuerdo del brexit firmado con la UE, rompiendo las normas legales y diplomáticas con la que se relacionan los países. Pero la reputación no la perderá él, sino su país.