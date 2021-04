1 ¿Quién sale beneficiado del lío que se montó en el debate entre candidatos de la Ser? Puestos a hacer conjeturas, puede que hasta la propia cadena radiofónica sea la más beneficiada. Pero en el plano político, está claro que los dos polos que se enfrentaron, Podemos y Vox, son los que movilizarán más a su electorado tras esta disputa. Y, desde luego, a quien menos le favorece es a Díaz Ayuso, por dos razones fundamentales: reactiva a Vox ante los suyos, caladero donde la presidenta estaba pescando votos en abundancia; y, al mismo tiempo, ante ojos objetivos, desprestigia a la ultraderecha como opción de gobierno en un contexto donde se espera que Ayuso necesite de ella.

2 ¿Sería letal para Sánchez la pareja Casado-Rivera en el PP? Insistentes rumores sitúan al ex de Cs en la órbita del presidente del PP, partido empeñado en ficharlo para aprovechar su tirón entre el electorado de centro. Con Rivera el PP podría asegurarse casi todo el voto de Cs, que no será mucho, pero sí el suficiente para impulsar a la formación popular a la primera posición en intención de voto. No sería mala jugada.

3 ¿Por qué quiere ser Casado una mezcla de Feijóo y Ayuso? Si tuviera lo mejor de cada uno, tal vez podría estar por encima de ambos por algo más que por ocupar la presidencia del partido. O no. Porque, seguramente, sería un líder lleno de contradicciones que políticamente lo debilitarían. Nada como ser uno mismo.