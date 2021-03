1 ¿Peca Núñez Feijóo de exceso de prudencia en la organización de la desescalada? Un poco más de libertad en los bares, a los que se les amplía el horario de apertura, y mucha precaución en los domicilios, donde no se permiten reuniones entre personas no convivientes. Esto es lo más novedoso de una desescalada en la que Galicia continuará perimetrada y mantendrá el toque de queda a las 22.00 horas. Muchos no habrán visto cumplidas sus expectativas, pero más vale prevenir que luego lamentar. Las medidas precavidas salvan vidas. Parece un lenguaje de guerra, porque una pandemia es una guerra donde lo único importante es sobrevivir.

2 ¿Mandará el PP a su diputado Carmelo Romero al médico o para casa? Si la dirección de Génova 13 actuase en consecuencia con el código ético que dice defender, esta señoría que se mofó de la preocupación de Íñigo Errejón por la salud mental de los españoles no volvería a pisar el hemiciclo. Hace falta ser irrespetuoso e ignorante para protagonizar una faltada de tal calibre. Una demostración práctica de cuanta razón tiene el portavoz de Más País.

3 ¿A quién debe preocuparle más una victoria de Ayuso, a Sánchez o a Casado? Sobre el papel, un triunfo de la candidata popular deja las cosas como están, salvo que Vox sería socio preferente. Este detalle facilitaría al presidente del Gobierno golpear al líder del PP, al que Ayuso tampoco le permitiría colgarse medallas.