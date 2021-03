1 ¿Dejaría cualquier otro político la Vicepresidencia del Gobierno como lo hizo Pablo Iglesias? Cuando le reclamó a Sánchez ese puesto en el Ejecutivo lo acusaron de mostrar un interés desmedido y cuando se va voluntariamente dicen que es una acción de altruismo fingido. Pero los que sueltan estas frases, mientras, se aferran a sus cargos con todas sus fuerzas. Ahí tenemos el ejemplo de Edmundo Bal, uno de los más críticos con la ambición de Iglesias, que asume la candidatura de Cs en Madrid pero no renuncia a su escaño en el Congreso mientras no sepa si consigue entrar en la Asamblea. Qué fácil es ver la paja en el ojo ajeno...

2 ¿Cuándo se cuestionarán las autoridades educativas los exámenes de la ABAU? Eruditos de fama mundial como el genetista gallego Ángel Carracedo vuelven a criticar el modelo de entrada en la universidad, porque no selecciona por vocación. Con ser grave, es una de las críticas más leves que se le puede hacer a la actual Selectividad, un sistema que persiste simplemente porque los que deberían proponer procedimiento alternativo son incapaces de crearlo.

3 ¿Le preocupa al BNG la destrucción de puestos de trabajo, pero no los que se podrían crear y no se crean? No se suele salir a la calle a reivindicar empleos que dependen aún de la plasmación de proyectos. Es lo que salva a los nacionalistas, expertos en poner trabas al audaz empresariado.