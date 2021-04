1 ¿Atendera Raxoi la petición para que se derribe la Casa da Xuventude? Desde hace años son muchas las voces que se han elevado al Concello compostelano para proceder a la demolición de este adefesio que desentona con su entorno y es un insulto a la belleza de la zona monumental, aunque hasta ahora sin éxito alguno. Algo que no se entiende muy bien teniendo en cuenta, además, el deterioro del inmueble y que si se decidiera derruirlo se abriría una magnífica puerta al hermoso parque de Belvís, una demanda vecinal desde hace ya unos cuantos lustros.

2 ¿Nos están engañando las farmacéuticas para hacer negocio? No es fácil asegurar que nos mientan, pero la realidad es que quien más quien menos se siente cuanto menos confundido. A la actitud de las compañías y la incertidumbre sobre la eficacia de las vacunas ante las nuevas variantes del virus se une la de algunos gobiernos, que no actúan con toda la transparencia que sería deseable y exigible. Y esto no hace más que provocar inseguridad, desconfianza y desasosiego entre la población, el mejor caldo de cultivo para ralentizar el fin de la pandemia.

3 ¿Seguirán los líderes políticos tirándose los trastos a cuenta del coronavirus? Utilizar la gestión de la pandemia en la lucha partidaria no es precisamente la mejor forma de combatirla. Se impone un poco más de sensatez y sentido común, por el bien de todos.