1 ¿En qué estado afrontaron Biden y Trump el debate televisado? Para ser políticamente correctos –no como ellos dos–, habrá que decir que excitados. Pero ni dos enemigos borrachos en la barra de un bar se dicen lo que los candidatos estadounidenses se dijeron ante las cámaras. Pero lo más grave no fueron los insultos, sino la acusación de Trump de que las elecciones no serán limpias. Para no asumir su posible derrota, mancha el nombre de su país.

2 ¿Qué votarán PP y Cs en la moción de censura que presenta Vox? Lo normal es que se abstengan para marcar diferencias con su socio de ultraderecha en múltiples gobiernos por toda España. Pero precisamente esta cuestión –que muchos Ejecutivos importantes, como la comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía, dependan de Vox– podría hacer que Abascal los amenazara con devolverles la abstención en votaciones importantes donde necesiten su apoyo. Claro que Arrimadas, atrapada entre PP y Vox y sin jugarse presidencias, podría sorprender con un voto negativo. La foto de Colón le hizo mucho daño.

3 ¿Es consciente el profesorado de que el curso pasado quedaron muchos contenidos sin dar? Pues parece que no todo. Una parte comenzó el actual como si de los pasados meses de marzo a junio no hubiera ocurrido nada. Alguien le debería recordar lo del confinamiento y todo eso... Exigir es muy fácil; trabajar para poner al día a los alumnos, no tanto.