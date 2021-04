1 ¿Aceptará la izquierda el pacto anti-Vox que les ofrece Ayuso? “Si la izquierda no quiere que yo pacte con Vox, que me vote a mí”, les dice la presidenta madrileña y candidata del PP a los partidos del arco ideológico contrario. La idea ni es nueva ni está mal pensada, se trata de vaciar de poder de decisión los votos de la formación de ultraderecha sin que ello perjudique a la fuerza más votada. Pero también deja al descubierto la nula conciencia crítica de Ayuso hacia los postulados de Abascal. Si la izquierda le vota, Vox no merece atención; si no, pacta con Monasterio como si nada. El tema es salir ganando.

2 ¿Conseguirán las fuerzas policiales saber quién manda las balas amenazantes? Menuda y extraña moda que caracteriza estas elecciones de Madrid, para estar en tiempos de paz. De seguir por este camino no quedará un candidato sin su sobre con balas. ¿O logrará la Policía desenmascarar antes a estos amigos de Correos en tiempos del e-mail? Porque la moda puede crear escuela.

3 ¿Cabe esperar alguna sorpresa el 4-M? Todas las encuestas indican que la victoria de Ayuso es segura y que su cantada alianza con Vox le permitirá continuar en la Presidencia madrileña. Pero hay un dato que no pueden recoger los sondeos: que ante una campaña repleta de disparates, los ciudadanos decidan sumarle al show y dar la sorpresa en las urnas. A Cameron, con mayoría absoluta, ya le pasó una vez.