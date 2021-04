1 ¿Es seguro utilizar la vacuna de Astra Zeneca en cualquier tramo de edad? La mayoría de los expertos aseguran que sí, sin embargo cada vez son más las dudas al respecto. De hecho, en algunos lugares de Alemania se ha suspendido su administración a los menores de 60 años a la espera de examinar si una treintena de casos de trombosis están relacionados con la inoculación de este fármaco. Una situación que no hace más que sembrar dudas y que es necesario aclarar definitivamente lo antes posible.

2 ¿Nos encontramos ya a las puertas de una cuarta ola? Aunque todavía es pronto para asegurarlo, lo cierto es que estamos en un punto de inflexión peligroso, con bastantes días ya incrementándose el número de contagios, aunque no sea aún de forma alarmante. Lo que ocurra durante los próximos días será fundamental para saber si, en caso de continuar el repunte de infectados, vamos camino de esa tan temida cuarta ola pandémica. Conviene, pues, extremar las precauciones.

3 ¿Se está convirtiendo en un fiasco el Ingreso Mínimo Vital? Aun reconociendo que no ha pasado mucho tiempo desde su puesta en marcha, desde luego las previsiones iniciales no se están cumpliendo, lo que genera una enorme frustración entre la ciudadanía. Y muy especialmente entre aquellos que viven bajo el umbral de la pobreza y no ven llegado el día en que podrán empezar a cobrar la prestación.