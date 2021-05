1 ¿Tiene relación la marcha de Iglesias con su imposibilidad de imponerse a Nadia Calviño? Podría tener que ver más de lo que parece, pues es obvio que si en el Gobierno se hiciese lo que él quisiese, no lo abandonaría tan alegremente. Pero con Nadia pinchó en hierro, porque sus políticas económicas más moderadas y realistas cuentan no sólo con el respaldo, sino también con la exigencia de la Unión Europea. Que si fuese por Pedro Sánchez, igual la dejaba al pie de los caballos radicales de Podemos.

2 ¿Está Yolanda Díaz en una operación con Errejón a espaldas de Iglesias? Historias del mundo rosa aparte, nada gusta más en los mentideros madrileños que las tramas de deslealtades y traiciones políticas. Y en este contexto de sabrosos cotilleos hay que situar los rumores que en la Corte señalan que, una vez desaparecido de escena Iglesias, la ministra de Trabajo trataría de cerrar heridas con el errejonismo para que la unión de Vistalegre I pueda volver a ser posible. Una fuerza de corte más ecologista y socialdemócrata, al estilo de Más Madrid. Tan bonito como irreal. Todo quedó atado y bien atado.

3 ¿Debería Galicia pedir el estado de alarma? Si el comportamiento social es inadecuado y los tribunales no avalan las restricciones que serán necesarias, no quedará otra alternativa. Y seguro que a Feijóo no le temblará la mano por ser el primer presidente autonómico en hacerlo.