AS eleccións autonómicas de hoxe en Cataluña seguramente daranlle razón á Lei de Murphy. Xa saben, o que vai mal é probable que empeore, inda que resulte incrible tras o precedente de Torra. Barállase mesmo a posibilidade dunha repetición electoral. Os resultados, calquera que foren, repercutirán no resto de España. Se gaña o independentismo, esixirá máis, e se Illa consegue o título de Honorable, o Goberno regarao de millóns. Sabemos cal é a prioridade de Sánchez.

No medio do escenario catalán cóase Pontón, portavoz do BNG. Ben é certo que en papel secundario e a través do plasma, por imperativo viral, formando parte dun elenco con personaxes que nada bo fixeron, fan ou farán por Galicia. Ao contrario. Non vou entrar nas situacións persoais de Otegi e Junqueras, diso encárgase a Xustiza. Interesan máis neste caso as actuacións políticas dos seus respectivos partidos, cuxo último agravio a Galicia son uns orzamentos do Estado discriminatorios para os galegos. O propio BNG así o denunciou e votou en contra.

O momento doce que vive o BNG nas enquisas débese máis a posicións como a mantida fronte aos orzamentos que por ir da man de Bildu e ERC. O liderado de Pontón, dentro da UPG, é sólido. Non precisa ofrecer unha imaxe radical, que lle prexudicará electoralmente. Goza ademais da vantaxe de non ter rival á vista na oposición. Caballero nunca lle fará sombra desde un PSOE galego máis sanchista que Sánchez.

Rememorando o título dunha vella canción habería pois que preguntarse: “Que fai unha líder coma ti a carón destes personaxes?” Manda a ideoloxía, pésima estratexia para quen espera gobernar Galicia, porque se así for, deberá facelo para todos os galegos, a inmensa maioría contrarios á independencia, incluídos moitos votantes do BNG.

Hai anos, non moitos, os seus aliados eran PNV e CiU, ambos colaboradores co Estado. Os de agora tentan o contrario, destruílo. Quen pagará as pensións e salarios públicos en Galicia? Con Otegi e Junqueras non contaría.