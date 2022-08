Qué hacer con la guerra

LA guerra en Ucrania se ha ido enquistando, seis meses ya, y permanece como un mal latente y demoledor. En las últimas horas han reverdecido las opiniones enfrentadas sobre qué hacer con esta guerra: intentar desactivarla, con lo que eso supondría seguramente de derrota, de rendición, incluso de entrega territorial, para Ucrania (y, no se engañen, para Europa), o, por el contrario, mantener viva la resistencia e incrementarla todavía más, tal y como viene ocurriendo.

La verdad es que esta disyuntiva es bastante engañosa, y tiende (algo propio de este tiempo) al análisis simplista y excesivamente pragmático. Definitivamente no puede considerarse que las redes sociales sean el escenario del debate popular de este mundo, como algunos afirman alegremente. Me parece una visión un poco adolescente, dicho sea sin ofender. Pero, de nuevo, nada raro en esta época. Cada día se citan las redes como origen de las opiniones y las visiones de lo que pasa o debe pasar en el mundo. Hay materia aprovechable, no digo que no, pero, espero que seamos un poco más complejos que todo eso. Por un lado, es conveniente diversificar las fuentes de información y análisis. Por otro, es conveniente no leer solamente a aquellos que te dan la razón.

Pero, aunque la resistencia ante la invasión de Ucrania se considere justa por muchos, es verdad que su duración empieza a preocupar, y no sólo a Putin. Un conflicto tan próximo no sólo ha sacudido el alma de Europa (aunque también deberían sacudirnos el alma los conflictos lejanos), sino que se ha filtrado a otros estratos de la realidad, como parecía inevitable. La guerra es la destrucción y la muerte, eso lo damos por hecho, pero resulta que es también otras muchas cosas más. Por si lo habíamos olvidado, lo estamos experimentado en las tensiones dentro de la Unión (que, salvo alguna cosa, son más económicas que políticas en este momento). No es verdad que Europa se vaya a romper. Al contrario, Putin ha reforzado la Unión Europea y la OTAN como quizás no había sucedido desde su fundación.

Pero el gran terremoto bélico que afecta desde hace al menos seis meses a Ucrania, a su sociedad y a su economía, se transmite de inmediato a todo el suelo europeo, y fuera de Europa. Es una guerra muy local, pero muy global. También por la implicación de Rusia, que, precisamente, busca ese eco global en la acción local. Cuantos más países se vean afectados por las consecuencias de la guerra, más posibilidades de éxito para Putin, en su declarada tarea de mover los marcos del orden mundial. Y así, el gas, la energía, también la distribución del grano, y, por supuesto, la amenaza nuclear (que incluye el peligro de las centrales dañadas) forman parte importante de todo este escenario múltiple bien calculado. Hay una acumulación de males, además del propio desgaste de la guerra.

No creo, como he leído, que se hable mucho más de la guerra que de sus consecuencias. De hecho, de la guerra se habla cada vez menos, y del gas, más. La muerte y la destrucción no tienen ya tanto protagonismo mediático. ¿Podrá más el miedo a la economía y al frío del invierno? Con ser duro para algunos países, como parece, no lo creo. Ni Europa ni Biden pueden permitirse ceder en el tablero de las democracias. Quizás por eso Putin pide ya más soldados: ahora cree en el desgaste a largo plazo.