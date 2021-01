Qué hacer después de Trump

TE preguntas cómo podemos perder el tiempo escuchando a tipos como Trump. Pero no es el único: ¡ojalá lo fuera! Entonces te preguntas si merece la pena perder el tiempo escuchando los olímpicos embates de la política contemporánea, que finalmente a nada conducen, sino al enfrentamiento banal, baladí y perturbador. Algunos quieren imponer sociedades tensionadas, fácilmente domesticables. Fáciles de convencer.

Y, sin embargo, es posible que el horrible vacío que nos ofrece a manos llenas gran parte de la política actual, a veces tan inane, sea aún peor fuera de ella. Hemos de tener cuidado con lo que deseamos, pues no son pocos los que quieren aprovechar esta nueva edad de la barbarie (la que ejemplifica el ataque a Capitol Hill, por ejemplo) para ocupar el espacio de la conversación y la diversidad. Es decir, el espacio de la política decente.

El daño está en sustituir el diálogo por los monólogos intimidatorios. Eso hizo Trump con sus mensajes de Twitter durante prácticamente todo su mandato. Pretendió gobernar así, con el megáfono de un jefe de pista, puenteando a la prensa como siempre reconoció, para que sus palabras llegaran convenientemente puras: o, dicho de otra forma, convenientemente maniqueas y superficiales. Es la política del juego directo. Patadón arriba. Porque así se juega sobre el terreno deliberadamente embarrado.

Casi sobre la bocina, Twitter ha clausurado “de forma permanente” la cuenta de Real Donald Trump, que mejor debería haberse llamado Surreal Donald Trump. Hay analistas que discrepan, pero es cierto que hablamos de alguien que influye en millones de personas. Sin el juguete de Twitter, muchos creen que el magnate, aún presidente, se sentirá peligrosamente abandonado. La verdad, hay que tener cuidado con los males que provoca la sensación de aislamiento, especialmente si estás acostumbrado a llamar la atención, digas lo que digas. El narcisismo soporta muy mal la destrucción de los espejos.

El gran drama de esta deriva, que va a continuar más allá de Trump y que amenaza a Europa, reside en que creará sociedades intolerantes y autoritarias, con el improbable objetivo de autoprotegerse. La modernidad líquida, y volvemos un día más a Bauman, nos enseña que la incertidumbre y el miedo se han apoderado de las sociedades abiertas. La globalidad negativa alimenta liderazgos muy peligrosos, en esa búsqueda de mesías y salvadores de la patria.

Muchos se quejan de que Merkel, la última líder de Europa, se vaya, dejándonos, dicen, en manos de burócratas. Pero Merkel nunca ha sido una líder salvapatrias, ni un producto banal de Twitter. ¿Cómo acabar con “el demonio del miedo”, que dice Bauman?

Lo de Capitol Hill demuestra que ya no sólo no tenemos el control global, sobre los problemas del planeta, sino, quizás, ya no lo tenemos tampoco sobre nuestras propias comunidades. Como también señala Bauman, “no existen las soluciones locales a problemas originados (...) desde el nivel global, ni pueden existir”. Y, citando a Benjamin R. Barber: “Los europeos no podrán presumir durante mucho tiempo de sus libertades si en otras partes del mundo las personas siguen padeciendo penurias y humillaciones”. No deja de ser un aviso.