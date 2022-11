Qué miedo, la realidad

DICEN que Elon Musk, fetiche de los titulares, ha entrado en Twitter cortando cabezas, lo cual es muy de Halloween. Me encantan los renacentistas, más en tiempo de pandemias (el Renacimiento llegó después de una, pero no parece que vayamos a tener esa misma suerte ahora). Pero el que quiere hacer tabula rasa de lo anterior siempre me preocupa, ya sea porque considera que tiene mejores ideas que los demás o porque, simplemente, es el nuevo jefe y puede hacer lo que le salga de ahí, o casi.

Todo lo que sea borrar el pasado me parece peligroso, de ahí que el presentismo, el adanismo, tan de moda, me resulte arrogante e ignorante, a partes iguales. Pero es fácil pensar que nada de lo hecho valía la pena, aunque nos haya traído hasta aquí. Los contemporáneos tendemos a ponernos estupendos, con nuestros cohetes, nuestros viajes espaciales, nuestra gran sabiduría, que, sin embargo, no ha servido para evitar una guerra más. Me preocuparía vivir una crisis de estupendos, de estupendismo, pero creo que estamos en ella, y que los cráneos privilegiados aparecen hasta en la sopa.

El caso de Musk va a ser aleccionador. Querer torcer el pulso de todo es propio de la juventud, aunque Musk no sea un pipiolo ni tampoco un pureta. El futuro, más que de los cambios bruscos, nace de los cambios sostenidos. La cuestión es si ha tenido un ataque de jefe, que es parecido a tener un ataque de entrenador. Leo cosas del tipo: “En una semana los ingenieros tendrán que tener hecho esto o lo otro”. Pero recuerden que Elon no para quieto, está siempre en la pomada de algo y sabe buscar los titulares. Este es un tiempo en el que se nos solicita continua actualización, cada segundo devora al anterior, el que no se mueve desaparece. Total, un agobio.

La realidad es lo que más miedo da en este momento. No hay manera de superarla. No hay suficientes disfraces para montar un miedo decorativo, porque es la desnudez del presente lo que realmente produce terror. Todos los pequeños temores cercanos, las bromas sobre la muerte, todas esas cosas tan comerciales y tan cinematográficas, chocan violentamente contra una sociedad que vive el instante más terrorífico de los últimos sesenta años, si nos atenemos al peligro nuclear, y uno de los más desesperanzados y agobiantes en mucho, muchísimo tiempo. Nunca se nos presentó tan claramente esta sensación de agotamiento, al menos no en nuestras vidas, pero podemos seguir fingiendo, si es necesario. Fingir es también una manera de resistir. O una manera de engañarnos, lo cual se corresponde con esta epidemia de puerilidad. Nos gusta jugar con el terror, seguramente, pero ese juego pierde su esencia cuando el mundo está de verdad aterrorizado.

Hoy comienza noviembre, visitamos a nuestros muertos y con suerte a nuestros vivos. Intentamos hacer burla de la muerte, jugar a asustarnos, como cuando niños, bromear con nuestros fantasmas que, a buen seguro, dicen más de nosotros que nosotros mismos. Noviembre es un mes de lluvias y de tierra, un mes que a veces da cosechas placenteras, manzanas olorosas, pero viene enhebrado por el hilo funerario, tiene mucho de descenso al infierno, aunque diciembre traiga luego su coda de luces. El año se agota con gran cansancio colectivo, con mucha muerte de jóvenes en batalla, con mucho descrédito de los liderazgos que parecen no comprender el tamaño del dolor. Y sí, llegarán los salvadores y los estupendos. Dios nos libre de los mesías no solicitados.