¿Qué mundo es el nuestro?

SANTIAGO Apóstol sigue haciendo España y eso lo sabe el rey Felipe VI. El 25 de julio le sube la moral al monarca y con esa sonrisa de aires naturales ha querido transmitirla a su familia. Aquí, en esta tierra lo desaforado y abrupto de ser jefe de Estado con comunistas en el Gobierno de España es agua de aplausos y de “Fogar de Breogán”, como destaca el himno de Galicia con letra del poeta de Ponteceso, Eduardo Pondal.

Pocos sitios como Galicia para estimular a la futura reina de España, hoy princesa de Asturias Infanta Leonor; con la euforia del público y la aceptación de las autoridades. En tiempos de fuego, incendios callados en la política y llamas preelectorales, el rey ha ofrecido de forma especial su petición de proteger a la nación; un deseo a ritmo del Himno de Santiago y del botafumeiro.

Es de las pocas ocasiones en que escuchamos la letra de Juan Barcia Caballero. Un médico que ya a principios del siglo XX pedía al patrón insigne que protegiese España. Una realidad que hoy se presta a concepciones varias de nación, muy lejos del término de territorio con conciencia de pertenecer a una comunidad amplia o ser pueblo de pueblos.

La política ha hecho perder esa terminología de integración sin separatismos al ser defendida por el mismo presidente del Gobierno y sus aliados hablando de España y otras naciones donde siempre han convivido lo que hemos conocido como regiones de toda la vida.

La familia real templa, da esplendor y contenido para la reivindicación del BNG, para los que la Monarquía es una pieza a criticar para terminar extinguiéndola. Los valores de España salen en cada ofrenda al Apóstol y en ocasiones como ésta el encargado del Arzobispado, Julián Barrio, consigue que los pies marquen dimensiones que todos entendemos y que, sobre todo, deseamos ver como realidad.

Es filosofía para tiempos difíciles que eleva el alma y logra hacernos sentir la esencia humana, la búsqueda de la verdad, del ser feliz y del significado de la vida. En la Catedral de Santiago pocas veces ha retumbado con tanta fuerza la pregunta planteada por monseñor Barrio: “¿Qué mundo es el nuestro?”.

La introspección es inevitable cuando hoy el amor por la naturaleza no se puede comparar a cuando no existían los ecologistas, se pescaba y se cazaba, se miraba a los toros para verlos en la plaza o la cultura era cultura y no contracultura y no se esquivaban decisiones.

Si parece haberse roto la brújula para buscar la verdad, si estamos en una sociedad mareante y contradictoria, si Europa es la esperanza del mañana y si la vida feliz es el gozo de la verdad ofrezcámonos solemnemente al patrón Santiago para que nos permita hablar de vertebrar España desde la diversidad y sin complejos para poder decir que la vida feliz es el gozo de la verdad y que el alma necesita la armonía. Palabras de Julián Barrio, arzobispo de Compostela.