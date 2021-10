EN España, >37 millones de personas tienen la pauta vacunal completa, pero tal y como algunos expertos venimos advirtiendo desde hace tiempo “la ansiada inmunidad de grupo no es posible”, a causa de la variante delta (muy virulenta y contagiosa, dominante en todo el mundo) y a la propia naturaleza de las vacunas actuales (no son esterilizantes, permiten el contagio), de ahí que hay que seguir vacunando a toda la población, que nadie se quede sin vacunar.

España ha tenido muchas más luces que sombras en la campaña masiva de vacunación, de ahí ese gran logro vacunal (modelo a seguir); mientras que la gestión de la pandemia ha dejado muchas más sombras que luces. La vacunación ha contribuido a reducir considerablemente las tasas de mortalidad y la presión hospitalaria (sobre todo en UCIs), pero no pudo impedir las tasas tan elevadas de contagios que tuvimos en esta 5 ola (>1,3 millones casos y 6.000 muertos), con el riesgo de que el virus mute y puedan surgir nuevas variantes que puedan eludir la eficacia de las vacunas actuales.

De ahí la importancia de reducir la tasa de contagios a <5% y la incidencia acumulada a <25 casos por 100.000 hab. (siguiendo las recomendaciones de la OMS) para que la pandemia esté totalmente bajo control. Insisto, es fundamental vacunar a toda la población, que nadie se quede sin vacunar, lo contrario sería una temeridad además de una falta de solidaridad. Las vacunas actuales son seguras y eficaces, están salvando millones de vidas, sabemos que no son perfectas, ya que no evitan el contagio, pero sí evitan la enfermedad grave y la muerte, que no es poco.

En España aún quedan más de 5 millones de personas >12 años por completar la pauta vacunal, deben vacunarse si no quieren asumir riesgos (existe la posibilidad de ingresar en el hospital/UCI o de morir, y es evitable con la vacuna). La población vacunada o que ha pasado la enfermedad sigue teniendo una protección frente a la COVID-19 grave; si bien las personas de mucha edad (Residencias Mayores) o inmunodeprimidas puede que su respuesta no sea la adecuada al ataque del virus debido a que su sistema inmunológico esté muy debilitado; razón por la cual la FDA y la EMA han autorizado administrar una 3ª dosis a esas personas (lo que ya se está haciendo), pero no a la población general < 65 años (es prematuro al no disponer de la suficiente evidencia científica).

Las vacunas tienen que llegar a todo el mundo o no acabaremos con esta pandemia. Tengo especial confianza en la vacuna esterilizante intranasal de una sola dosis del CNB-CSIC que lidera el Dr. Enjuanes, que protegerá contra la infección y la transmisión del SARS-CoV-2, verá la luz a finales del 2022, y ayudará a acabar con esta pandemia, que dejará paso a un covid-19 endémico, ya que este virus vino para quedarse.