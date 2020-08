nestas mesmas páxinas, o domingo pasado, preguntábase Antón Trabanca, que é columnista preguntante e respondón -poisque formula cuestións que inducen á unha reflexión que adoito encerran en si mesmas- preguntábase o cotiá interrogador, por que razón cada vez que unha crise económica sacude á vella Europa, a este privilexiado espazo de planeta do que desfrutamos quen habitamos nel, o maior desastre económico o padecemos nestoutro espazo noso, coñecido por España, que ocupamos medio cento de millóns de seres e cae ó sur; onde o sol peta máis forte e a xente ven bañarse en luz.

A resposta non cabe atribuírlla nin ó sol nin á xeografía. Portugal está eiquí o lado e vai coma unha moto no referente, entre outras cousas, á economía. Italia cae máis ou menos por onde nos caemos e, coma nós, ten sol canto quixer e chove que da gusto según un gaña en latitude. Francia tamén está eiquí mesmo ó lado convertido no país con maior afluencia turística de Europa, o país cunha agricultura máis forte, unha industria máis punteira... etcetera, etcetera, etcetera...

Que nos sucede a nós pra que esteamos feitos uns cangallos economicamente considerados? Pois non o sei, pero supóñoo. Sucédeme coma a Trabancas que só teño preguntas e ando sempre carente de respostas. Son as que podo prestarlles pra que enreden un pouco neste segundo domingo de agosto no que as xentes da Maía e máis as de Pontevedra celebramos o día da Virxe Peregrina, non porque a tal virxe se fixera preguntas e dera respostas peregrinas, senón porque disque peregrinou a Compostela con bordón na man e calzando un chapeu con brillante cuncha de vieira. Aí lles van algunhas desas preguntas:

Será porque os sucesivos gobernos españois acataron mansamente a directiva europea que lles indicou a conveniencia de ir desmantelando os nosos asteleiros privándonos da potente industria naval da que dispomos durante séculos?

Será porque consentimos que as nosas flotas fosen abandeiradas baixo outros pavillóns, dende a mercante á pesqueira, dende a de pasaxe á de recreo? Será porque non se ofrecen ós armadores as mesmas condicións que se lles ofrecen noutros países? Tempos houbo no que tiñamos as compañías de navegación transatlántica máis importantes do mundo. Trinta e dous buques de pasaxe chegou ter navegando a Compañía Transatlántica Española. Por que entre as grandes compañías de cruceiros non hai hoxe unha española?

A nosa economía decaerá cada vez que hai unha crise que os demais superan con donidade abondo porque non somos un país industrializado, porque a nosa agricultura perdeu cotas de mercado e a gandeira que millor sabermos defender ven sendo a do toro de lidia? Ou o que sucede é que as grandes multinacionais campan por España adiante ás súas anchas acabando co pequeno comercio mentres que, por exemplo en Italia, é difícil que entren corporacións do tipo do “El Corte Inglés”? Por non falar de Francia, claro.

Axudará en algo a esta nosa situación o feito de que mentres un pode atravesar Francia en automóbil sen escoitar apenas musica anglo-saxona o difícil é atravesar España sen deixar a apenas de escoitala?

Será porque cando hai unha crise económica ou outra sanitaria o primeiro que fai a xente de por aí fóra é se quedar na casa, confinada por esta ou por aquela razón, sen acudir ós lugares de ocio e desfrute consentidores de case que todo tipo de veleidades?

Será, en resume, porque os sucesivos gobernos centrais aceptaron mansamente o feito de ir convertendo España nun país de camareiros e hostaleiros, de albaneis e de coutos de perdices ou xabaríns a esgalla ó que acudan as millors escopetas árabes ou europeas?

Será porque somos un inmenso chiringuito, unha enorme “casa da praia” á que acudir sempre en vacacións agás cando un virus ou unhas hipotecas sub-prime non o impidan?

Será que fomos desfacéndonos dos nosos recursos e poñendo a nosa economía en mans alleas e moito máis afeitas ca nós a varrer prás casas respectivas e que chegada a hora da verdade acorden non retellar a nosa economía, non atender á “casa da praia” como casa que, en situacións de precariedade, non consideran non xa propia senón mesmo necesitada dunha conservación e dunha continuidade derivadas do uso común en tempo de vacas gordas e mal mantidas?

Velaí o desprezo do goberno holandés de hai aínda poucas semanas e doutros que o seguiron sen que nós deramos unha resposta clara. Os fondos FEDER embeleceron as nosas cidades e as axudas europeas axudaron a mellorar as nosas comunicacións. España elles agora máis transitable, si; pero tanto para entrar como pra saír dela a correr. Europa, si. Pero con idéntica fiscalidade toda ela, non só con idéntica moeda e desiguais tratamentos. España ten que valer pra máis que pra servir cervexas frías e formar médicos, arquitectos, científicos que teñan que ir buscar fóra o pan que o chiringuito español lles nega.