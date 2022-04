HAY gran satisfacción por la caída de la mascarilla, tanto tiempo después. Ir embozado no es lo mismo que ser el jinete enmascarado. Aunque no ha faltado heroísmo, no siempre reconocido. Vivimos tiempos heroicos a ras de suelo, no sólo en Ucrania, donde se juegan la vida a cada instante.

Esa alegría de andar al fin desembozados (salvo excepciones) tiene que ver con la libertad arrebatada por el virus, con la necesidad de pasearnos a cuerpo, de sentir el viento en la cara y ver la sonrisa de la gente. Bueno, si es que hay sonrisa. No está el horno para bollos. La pandemia nos amargó la vida y nos tapó el rostro, pero ya saben que todo es susceptible de empeorar.

Ves la guerra (porque la guerra está en la televisión) y piensas en las máscaras de la realidad. Comprendo nuestra felicidad doméstica, ese afán de consagrar la primavera de esta Semana Santa tan turística, comprendo que defendamos ese pedazo de mundo que aún podemos controlar, aunque a qué precio. Caen las mascarillas, pero qué pasa con las máscaras.

El gran teatro del mundo quizás las necesita, eso es lo que pasa. Más allá del trabajo periodístico en el escenario de la guerra, que viene a demostrar la relevancia de esta profesión, la confusión y la niebla se han apoderado del mundo. La realidad es puesta en entredicho a cada instante, incluso con los hechos delante de nuestras narices. De nada sirve que vivamos el triunfo de la ciencia (a pesar de algunos), de nada sirve la adoración por los datos, que se compran y se venden, porque la realidad es ya un fluido inabarcable que cada uno interpreta como le conviene. Lo que cuenta es imponer el relato, la narrativa. Lo importante en esto del lenguaje, ya lo decía Humpty Dumpty, está en saber quién es el que manda.

Nunca sospechamos que, en pleno siglo XXI, la distorsión de la realidad alcanzaría su esplendor. Nunca sospechamos que más información podría significar más confusión, más desconocimiento. Y nunca sospechamos que se podría utilizar como un arma poderosa, dotada de un gran poder de destrucción. Poner en cuestión el conocimiento, denostar al intelectual, he aquí una estrategia que no deja de avanzar peligrosamente. La política emocional intenta imponerse en demasiados lugares, modificando la realidad a su antojo, negando la evidencia si es necesario, acusándonos de ceguera.

El mundo se enfrenta al reto de las realidades enmascaradas. Por más que vivamos tiempos de gran tecnología, o precisamente por ello, estamos ante una coyuntura peligrosísima en la que resulta muy difícil separar lo verdadero de lo falso. La propaganda ha encontrado un vehículo de transmisión formidable en las redes sociales, o mediante herramientas similares, lo que permite construir verdades alternativas: sólo se trata de que funcionen y de que la audiencia se las crea.

La realidad ya no importa tanto como la forma de contarla. Este es un mundo para guionistas. Nosotros somos los espectadores de la comedia o la tragedia, según el momento, y, en no pocos casos, nos contratan como figurantes.