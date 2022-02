¿Qué piensan nuestros alumnos?

Puede darse el caso de que lo que es cierto en teoría sea falso en la práctica, pero si eso ocurre de un modo sistemático, entonces se comienza a perder la credibilidad en las instituciones que hacen que eso sea posible. Y cuando eso ocurre, cuando lo que separa lo que se hace de lo que se dice se ensancha hasta el abismo, entonces las instituciones en las que esto ocurra deberán ser urgentemente reformadas si no quieren precipitarse en ese mismo abismo. Necesitamos tener ideas para poder vivir, pero esas ideas no son nada si no creemos en ellas, si no las hacemos nuestras; porque si no fuese así, dejarían de ser ideas y se convertirían en supersticiones o ídolos de la tribu que los comparta.

Nuestras universidades públicas se basan en un ordenamiento legal que es racional, pero que también es manifiestamente mejorable. Y debe ser mejorado porque se ha hecho demasiado complejo y enrevesado. Algo que es muy cada vez más difícil de entender para los profesionales, pero que se ha vuelto casi incomprensible para los estudiantes, y ya no digamos para la sociedad en general.

En el seno de nuestra institución han nacido tres ídolos: el ídolo de la participación democrática, el ídolo de la libertad de expresión y el ídolo del control de la institución. Es cierto que los cargos académicos en su mayoría son elegidos, pero el voto nace y muere el día de las elecciones, como ocurre también en la política. Y es cierto que hay órganos y órganos colegiados, que son los que deberían tomar las decisiones más importantes, pero también lo es que la participación en ellos es cada vez más baja en el caso de los profesores y administrativos, y casi nula en el caso de los estudiantes, que no consiguen comprender qué son y para qué sirven, por ser enormemente enrevesados y porque no parecer dar resultados que sean visibles.

El poder de los órganos colegiados que no sean el consejo de gobierno de la universidad ha sido lastrado por haber quedado vaciados de sus funciones, tal y como ocurre con las de las facultades y los departamentos, que se han trasladado, o bien a la competencia de los equipos rectorales, que parecen querer controlarlo todo con la ayuda de sus ordenadores, o a los grupos de investigación que son los que manejan el dinero y los que están generando puestos de trabajo, y poco a poco van apoderándose de las plantillas docentes para estabilizar a sus miembros.

Lo mismo ocurre con la libertad de expresión, de la que deben disfrutar los administrados, y no quienes los gobiernan, porque los gobernantes tienen la capacidad de tomar decisiones y promover, cada vez más discrecionalmente, la creación de normas, a la vez que las explican. El problema es que en la universidad y la política quienes gobiernan han caído en la manía de “hacer pedagogía”, como si sus administrados fuesen niños, en vez de decir que quieren hacer propaganda. Esta tendencia a monopolizar la esfera pública de la comunicación, unida al manejo privilegiado de la información, que es inherente al ejercicio de sus funciones, hacen que muchas veces ocurra, como decía la pensadora judía Rahel Varnhagen en la Alemania de fines del siglo XVIII, que “la verdad sea muy difícil de encontrar y además haya que ocultarla”.

Teóricamente hay sistemas que recogen la opinión de los estudiantes, pero su eficacia es muy escasa, porque ellos no participan en los órganos colegiados, y además los debates públicos han desaparecido en todos los estamentos, y porque todo se limita a pasar encuestas basadas en ítems estereotipados, cuyo resultado casi nadie cree y que carecen de todo tipo de efectos reales a la hora de corregir las cosas.

Por esto creo que es muy interesante ofrecer al público lo que nuestros alumnos -es decir del grado de Historia-, piensan sobre sus estudios, tal y como lo expresaron 45 de los alumnos de 4º curso, que son la mitad de los matriculados en la materia en la que redactaron durante una hora unos ensayos que deberían, siguiendo el famoso ensayo de F. Nietzsche sobre la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida, explicar cómo valoraban su carrera. Todos los ensayos están firmados, pero evidentemente no se citará ningún nombre y ninguno de ellos cita el nombre de ningún profesor, sino que hablan de los profesores como conjunto, por lo que se puede exponer las ideas defendidas en ellos con todas las garantías. Los resultados son de gran interés porque revelan cosas que personalmente yo no conocía, y creo que otros profesores tampoco, y son en parte alentadores y en parte amonestadores para nuestras autoridades, aunque se trate de ideas personales y no de una investigación institucional.

Lo primero que llama la atención es que el grado de Historia es conocido como el de la segunda oportunidad, porque es elegido como segunda opción, aunque por encima de muchas otras. Dice, por ejemplo, un autor: “en contra de lo que suele ocurrir escogí historia como primera opción”. Los 45 estudiantes reconocen haber escogido historia por vocación, porque les gusta la materia, y ninguno de ellos se arrepiente de haberlo hecho, y todos consideran -incluso los muy críticos, que los hay- que la volverían a escoger y que saben cosas que no sabían hace cuatro años. Y sobre todo que han aprendido a poder analizar las cosas con una perspectiva mucho más crítica. Y esto no es poco.

Pero también son conscientes de serios problemas. En primer lugar, como explica un autor que había cursado dos años en la UNED, que el sistema que se implantó con la pandemia y la docencia telemática fue un fracaso, por no disponer de manuales completos, teóricos y prácticos de cada materia, como los que ofrece la propia UNED, y que por cierto son su mayor orgullo. Esos manuales son sistemáticos, mientras la docencia ofrecida es fragmentaria y tiene lagunas enormes, como que algunos futuros historiadores no hayan recibido ninguna docencia sobre el Egipto antiguo o que en la carrera nadie explique a Genghis Khan, ni se oriente ninguna búsqueda en otro lugar que Google, por haber desaparecido los libros de texto. Dentro de esas carencias llama la atención la presencia casi nula de la historia de las mujeres, que cuando se ofrece es como materia minoritaria y en paralelo, así como el carácter etnocéntrico del plan de estudios, casi siempre limitado a España y Galicia.

El confinamiento, reconoce la mayoría, ha consagrado el distanciamiento entre profesores y alumnos, que ya existía previamente, y se percibe como una desconexión debida a que los intereses intelectuales de alumnos y profesores casi nunca coinciden, pero también a la escasa atención dedicada a las tutorías, e incluso al desinterés, cuando no desprecio, de algunos profesores -afortunadamente no la mayoría- por la docencia y su alabanza a lo que ellos llaman su investigación.

La disonancia de parte de los profesores con los alumnos la explican porque cada vez más se da una enseñanza memorística, que llega a hacer aprender estadísticas que luego se olvidan, porque hay casos tan distantes como el de una asignatura de la que se dice que quien la imparte parece haber sido amamantado por la loba del Capitolio y que casi podría intentar perfeccionarse dando la clase en latín. Y también por el uso inadecuado de los PowerPoint, en los que se escribe un texto que el profesor copia y dicta y el alumno copia, pervirtiendo el uso de la informática y la enseñanza de la historia.

Hay un disgusto muy generalizado por los exámenes memorísticos. Se suelen pedir más trabajos, más prácticas, y se considera muy formativo tener que hacer exposiciones orales. Pero eso sí, se pide que se den los programas y que sean sistemáticos, y no sumas de aspectos puntuales. Todos los autores creen que la universidad está bien dotada de medios, y no deja de ser curioso que su biblioteca de referencia sea más la Concepción Arenal que la de la facultad propia. Pero partiendo del principio de que se dispone de medios, algunos alumnos más críticos comentan su decepción por ver cómo sus inquietudes intelectuales se vieron frustradas según iban cursado la carrera y comprobar que la facultad se diferencia muy poco del instituto. Esta sensación se incrementa si decrece el interés de los profesores por el conocimiento de sus propias materias y por la formación de sus alumnos como personas autónomas con capacidad crítica, dejándolos en una situación de desamparo institucional.

Los alumnos más apasionados por la historia confiesan que les gustaría ser profesores de enseñanza media, más que seguir una supuesta carrera investigadora, pero todos comparten el pánico que produce saber que la mayoría no trabajarán nunca en algo relacionado con su carrera y que, como dicen, acabarán con suerte de cajeros en un supermercado. Con sus ensayos han sabido darnos una lección. Y es que esas 45 personas saben pensar, desean expresarse muchas más veces y son conscientes de que sus ideas y sentimientos tienen poca acogida en la universidad. Si eso siguiese siendo así, o fuese aún a peor, sería nuestro gran fracaso, porque de nada sirve decir en los discursos que los jóvenes serán los protagonistas del futuro, cuando ellos sienten e intuyen que lo que quizás serán es solo sus víctimas.