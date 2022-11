¿Qué podemos hacer ante la amenaza de nuevas pandemias?

DESDE hace tiempo vengo insistiendo que en este siglo se pondrá de manifiesto el gran poder de los virus sobre la humanidad, será inevitable que surjan nuevas pandemias, y mucha culpa de ello la tiene la descontrolada actividad antropogénica que ha tenido lugar en las últimas décadas. Hay evidencia científica de que la destrucción de la naturaleza aumenta considerablemente el riesgo de pandemias, pero los gobernantes están a otra cosa y pasan por alto los incrementos de brotes zoonóticos en el mundo y las advertencias de la comunidad científica respecto a la pérdida de biodiversidad y el cambio climático que nos pueden llevar a una nueva era de frecuentes pandemias.

Urge disponer de planes de contingencia a todos los niveles, para responder ante posibles situaciones que se puedan plantear en un futuro próximo, y para ello hay que destinar más recursos al sistema sanitario y a la prevención, siendo imprescindible una mayor coordinación y estar preparados ante una nueva emergencia sanitaria que pueda surgir en cualquier momento. Habrá que aprender de los errores cometidos en la pandemia por coronavirus, que aún no ha terminado, y rectificar a tiempo para que no se vuelvan a repetir; que debería extenderse a otro tipo de emergencias (riesgos ambientales, químicos, radiactivos, etc.).

La dificultad para afrontar nuevas pandemias será cada vez mayor debido al creciente aumento de la resistencia que desarrollan las bacterias ante los nuevos antibióticos sintetizados en el laboratorio para poder combatirlas. La OMS ha reconocido este problema como una de las 10 principales amenazas para la salud pública que tiene que afrontar la humanidad en estos nuevos tiempos, de ahí la necesidad de impulsar un plan de prevención, bien dotado de recursos, para afrontar esta pandemia silenciosa. Tampoco ayuda el aumento de temperaturas en el planeta debido al calentamiento global, es un caldo de cultivo para las bacterias. Es preciso avanzar en el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos medicamentos, y que las vacunas sean un bien accesible a todos los seres humanos que habitan el planeta en condiciones de igualdad.

Otros puntos débiles que se han detectado en la pandemia por coronavirus: las ´fake news´ (un peligro en tiempos de pandemia, de ahí la necesidad de que el poder de la comunicación de las redes sociales y de los MCS se apoyen en el rigor científico, lo que no puede volver a ocurrir es que circule tanta información falsa por internet y las redes sociales, que genera incertidumbre y desasosiego en la ciudadanía, hay que hacer mucha pedagogía social, desde la verdad y la transparencia informativa, avalada por criterios científicos; y sobre todo la carencia de seguridad jurídica de los ciudadanos para afrontar una emergencia sanitaria. Ha sido un auténtico despropósito la falta de unidad de criterio de los tribunales superiores de justicia de las CCAA a la hora de dictar sentencia sobre el mismo asunto en distintas aomunidades autónomas.

Los jueces no deben intervenir en cuestiones que afecten a la salud pública, para eso están los expertos, amparados por una normativa legal, de ahí la imperiosa necesidad de que el Poder Legislativo regule un nuevo marco jurídico que debe apoyarse en las medidas preventivas a adoptar para preservar la salud y la seguridad de la ciudadanía ante una emergencia sanitaria.

¿Qué podemos hacer ante esta situación? Tenemos dos opciones: o prepararnos para la próxima pandemia o asumir el riesgo de que se repita el caos de la pandemia por coronavirus (con cerca de siete millones de muertos en todo el mundo según los datos oficiales, si bien la cifra real es muy superior). Es el momento de que los gobiernos inviertan en sistemas de salud, para hacerlos más resilientes ante una nueva pandemia, y se esfuercen más y mejor en cuidar el medio ambiente. De lo que seamos capaces de hacer a partir de ahora, dependerá el éxito o el fracaso, que no es poco.