¿Qué quedará de occidente?

En 1918 Europa ofrecía un panorama de desolación. Había acabado una guerra que se había costado la vida a 20 millones de personas, casi todos soldados, y en la que por primera vez se dieron las grandes batallas de materiales, protagonizadas por unas artillerías cada vez más potentes, gracias al desarrollo de la metalurgia y la química, que unidas a unas masas de infantería lanzadas al asalto de unas trincheras defendidas por ametralladoras, convirtieron los campos de batallas en industriales escenarios de carnicerías a base de carne humana. Poco antes del fin de esa guerra el descubrimiento de Fritz Haber, luego Premio Nobel de Química, de los gases venenosos, añadió a la carne triturada los cuerpos quemados y los pulmones asfixiados, mientras cada vez más soldados caían víctimas del shell shock, que ahora conocemos como “trastorno de stress postraumático”, pero al que los generales del momento llamaron failure of nerve, debilidad nerviosa, o “flojera de nervios”.

En esa guerra dos grandes bandos habían luchado en nombre de Dios, la ciencia y la cultura. Los soldados alemanes llevaban cinturones con la inscripción Gott mit uns, o sea, “Dios está con nosotros”, y sus líderes decían que eran los defensores de la Kultur, de la cultura, los valores y el conocimiento occidentales, y junto a ellos combatieron los soldados del imperio Austrohúngaro por el honor de su Emperador. Del otro lado ingleses, franceses, rusos y luego norteamericanos decían combatir por la civilización, y por eso llamaron a los alemanes, el pueblo más culto de Europa y el país con las mejores universidades, los hunos, a raíz de los excesos que sus soldados habían cometido tras la conquista de Bélgica. Los soldados rusos, mal alimentados y vestidos y peor armados, combatieron también por su emperador, por su Zar, y en nombre del mismo Dios de todos los combatientes. Se enseñaba a los niños de todos estos países que “Dios premia a los buenos y castiga a los malos”, pero ellos mismos pudieron comprobar, de modo directo o indirecto, que esto no era verdad en este mundo. Y como así era, se les decía que debía existir otro mundo diferente, que era en el que debía vivir Dios, en el que eso fuese verdad, y en el que se hiciese justicia.

En la Alemania de 1918, humillada por la capitulación, y en la que su Kaiser, su emperador y sus generales fueron acusados por el pueblo y el ejército de traicionar a su país, un oscuro escritor se alzó como profeta de la decadencia de la cultura occidental en un libro en dos volúmenes, que se convirtió muy pronto en un éxito de ventas en un país arruinado y fue traducido a varios idiomas, entre ellos el español en un tiempo record, gracias a la iniciativa de José Ortega y Gasset, ojeador constante de la cultura europea.

Spengler creó una nueva filosofía de la historia universal, que dejó de lado a las naciones como protagonistas, sustituyéndolas por las culturas: unas unidades orgánicas regidas por las mismas leyes que el resto de los seres vivos, y que, al igual que las plantas y los animales, tendrían una morfología propia en cada caso. Como seres vivos que eran, todas las culturas estarían destinadas a nacer, crecer y perecer. Y si alguna de ellas engendrase otra eso sería en un proceso falso, llamado seudomorfosis, por ser una imitación, o una falsa imitación de su predecesora.

Para ese autor todas las culturas: occidental, griega, romana, islámica, hindú o budista, serían iguales en dignidad, lo que suponía un gigantesco cambio en una Europa consciente y orgullosa de su superioridad sobre el resto de la humanidad. Cada una de ellas se modelaba de acuerdo con una forma, o principio, como el resto de los seres vivos, y en ese proceso iba agotando su energía y perdiendo la vida. Spengler tomó su idea de morfología de la obra del más grande escritor de Alemania, Goethe, que la había aplicado al estudio de las plantas, la anatomía humana, y el resto de la naturaleza, incluido el mundo físico, cuando desarrolló su teoría de los colores.

Goethe se opuso a la óptica de Newton, que consideraba la luz como un espectro de diferentes colores, y, como poeta que era, pretendía analizar la luz por su percepción directa, algo así como a simple vista. Lo que criticaba el gran autor alemán en Newton era el mecanicismo y la matematización, que hoy sabemos que son inevitables, y los asoció al espíritu comercial, pragmático y quizás simplón del pueblo inglés. Para Spengler no hay ciencias universales, sino que cada cultura crea unas percepciones del espacio, el tiempo, la vida y la materia que le son propias, y lo que determina su éxito no es ni su verdad ni sus aplicaciones prácticas, sino el propio dominio cultural. Y al igual que existirían los estilos en el arte, y que nadie puede decir que uno sea mejor que el otro, por ejemplo el gótico o el románico, lo mismo pasaría con las ciencias, unidas a determinadas concepciones del mundo.

Nosotros seríamos hijos de la cultura occidental, regulada por el espíritu fáustico que nos condujo al ansia de autoafirmación de nuestra identidad en los campos del derecho, la política, el conocimiento y la técnica, al igual que Fausto, el personaje del drama de Goethe, que había vendido su alma al diablo para conseguir la eterna juventud, el conocimiento casi infinito y lograr el amor de la joven Margarita. La cultura occidental exaltó el valor del hombre, y pudo hacerlo porque en su religión propia, el cristianismo, Dios se hizo hombre, elevando así la dignidad de su género. En el judaísmo y el islam, sus religiones hermanas, esto era imposible, porque la superioridad de Dios es por definición inigualable. Por eso esas dos culturas mantuvieron su religión, mientras el cristianismo sentaba las bases para destruir la suya, elevando a un pedestal absoluto a un hombre, imagen de Dios, que se había olvidado de que solo era una imagen.

La superioridad de Occidente se cifró en su ciencia, su técnica y sus modos racionales de gobierno y administración. Y eso le llevó primero a colonizar América al amparo de la religión, en el caso español y portugués, y por espíritu comercial en los casos inglés y holandés. Tras América, la India, África, Australia y casi todo el planeta pasaron a ser dominio de un Occidente que se consideraba con derecho a gobernar y explotar el mundo. Así lo explicaba Evelyn Baring, lord Cromer, en 1913: “para que quede bien claro, lo que se quiere decir cuando se dice que el espíritu comercial debe ser controlado de algún modo, es que, al tratar con los hindúes, los egipcios, los shilluks o los zulúes, lo primero que debemos tener en cuenta es que estos pueblos como colectivos están in statu pupilari, o sea, que lo que hacemos lo hacemos por su bien; y esto siempre deberemos tenerlo en cuenta. Por eso todas las decisiones que tomemos deben estar guiadas por la luz del conocimiento occidental y por nuestra experiencia, que nos hace saber lo que le conviene a cada una de estas razas”.

Pero tras la II Guerra Mundial esos pueblos colonizados y tan generosamente administrados y explotados por su bien, aprendieron a formar ejércitos en las academias militares occidentales, a crear leyes y aplicar el derecho, y a adquirir y desarrollar cada vez más los conocimientos científicos y técnicos. La guerra, la administración, la ciencia y la técnica pasaron a ser entidades neutras. Como en la I Guerra Mundial la estrategia y los armas más destructivas fueron quienes decidieron el destino de las batallas, la riqueza, los precios y el ansia colectiva de las ganancias fueron las que sellaron el futuro de los mercados y la economía, y el gobierno y la ley pasaron cada vez más a ser los juguetes de los poderosos. No solo no fueron premiados los buenos ni castigados los malos, sino que también pasaron a estar más arriba no los mejores, sino lo que supieron trepar más alto.

Spengler vio cómo este mundo se consolidaba y cómo los valores occidentales se disipaban en el viento. Comprobó, como su contemporáneo el filósofo Max Scheller -autor del libro El resentimiento en la moral- cómo de esos grupos semi-marginales, a los que Marx había llamado el lumpen-proletariado, nacían líderes como Adolf Hitler. Un personaje sin gloria, pues solo fue enfermero en la guerra, haciéndose luego pasar por combatiente; sin conocimientos, y también sin dignidad, pues, al fracasar en el partido socialista, fue cuando se unió al nacional socialismo. Un individuo sin ninguna idea original -se dice hoy que Mi lucha es en gran parte obra de Rudolf Hess-, pues ni siquiera lo fue en su patológico odio a los judíos, pero que logró el éxito en una Alemania frustrada, resentida y maestra en el manejo de todos los recursos de la ciencia, la técnica y la guerra.

Spengler fue un conservador que no apoyó directamente al nazismo por considerarlo un movimiento de resentidos corroídos por el odio y arribistas y corruptos de todo tipo. Su triunfo fue para él el de la técnica descarnada, el de la avaricia y el saqueo, y el de la prostitución de todos los valores en aras de la voluntad de poder, debido a que Occidente había abandonado todos sus principios y por eso llegado a su fin.

En la actualidad ha quedado de nuevo claro que la ciencia, la técnica, la guerra y la administración son las herramientas que dan el poder a quien las posee y a quien mejor las maneja. Pero también está claro que quien así las creó ya no tiene ninguna superioridad moral que le permita reivindicar el dominio de un mundo basado en esos poderes. Un mundo en el que esas culturas que Occidente quiso anular renacen con toda su fuerza manejando esos instrumentos. El capital no tiene patria, la técnica solo es mejor si es eficaz y la fuerza lo es por su poder. Occidente parece haber perdido los monopolios del conocimiento, la riqueza y la fuerza. Por eso sus pretensiones del dominio colonial, como las que ahora hacen Europa y los EE. UU., son especialmente ridículas.