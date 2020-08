¿Qué significa ‘vital’?

LO solicitó hace diez semanas, en los primeros días de plazo. Llevaba unos meses sin recibir ningún ingreso. Su último trabajo había sido en uno de esos call centers que, en los primeros días del estado de alarma, siguieron manteniendo a sus empleados de forma presencial, cien por planta, sin medida alguna de seguridad fiable. Cuando se terminó su contrato temporal, se fue a la calle. Tiene veintimuchos, y ha elegido una de esas profesiones en las que no es fácil encontrar un empleo. No tiene derecho a paro. Esa solicitud no ha sido ni rechazada ni aceptada. Sigue a la espera. Al menos, él no tiene cargas familiares.

A cientos de kilómetros, en uno de los pueblos más turísticos de la provincia de Pontevedra, un grupo de empleados de un hotel encadenaba varios meses sin cobrar cuando en marzo se vieron obligados a cerrar por la situación sanitaria. A esas nóminas pendientes se sumaron varios meses revisando la cuenta a ver si llegaba el pago del ERTE. Llegó, pero tuvieron que esperar hasta el mes pasado. De ellos sí que dependen sus familias.

A finales de mayo, el Gobierno aprobó algo que este país necesitaba desde antes de que la pandemia se convirtiese en una de las palabras de moda. Por fin llegaba el ansiado ingreso mínimo vital que tantas familias necesitan para comer a diario. “El objetivo es reducir las tasas de pobreza severa que existen en este país.

Es la hora de dar un paso más, con una nueva prestación que tiene que actuar como una auténtica red de seguridad”, decía entonces la ministra portavoz. Para muchas personas llegaba una especie de salvación, igual que lo ha sido para muchas otras las sucesivas ampliaciones de los ERTE.

La teoría, sin fisuras. Pero la práctica habla por sí sola. La gestión del IMV está totalmente atascada. Los sindicatos apuntan a que no llega al 1 el porcentaje de expedientes que avanzan en su tramitación. A esto se suma un horizonte de dudas para todas las familias que dependen de trabajos temporales, vinculados al sector turístico, o de otros que históricamente han evolucionado de forma paralela al devenir de la economía, como la construcción. Igual que ocurrió con los ERTE, aunque esta vez con el problema mucho más agudizado, la ejecución no llega a tiempo y, cuando lo haga, será demasiado tarde para muchos.

Vital: perteneciente o relativo a la vida; de suma importancia o trascendencia; que está dotado de gran energía o impulso para actuar o vivir. El ingreso mínimo vital no es una tapadera para los que no quieren trabajar. Es la única forma de salvación para las víctimas de la estacionalidad, para aquellos que han encadenado empleos precarios y contratos basura. Eso los afortunados que han firmado un contrato y no han trabajado sin seguros ni cotizaciones.

El IMV, pagado a tiempo, es el desayuno, comida y cena de más de dos millones de niños en España que están en una situación de pobreza y riesgo de exclusión social, cifra por la que el propio relator de la ONU, Philip Alston, ya nos sacó los colores el pasado año. Vital, es simplemente vital.