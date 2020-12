Querido ladrón

LOS viajes en autobús se pasan volando entre Pontevedra y Santiago, máxime si cuando realizas estos escribes. Allí frecuento montar mi particular oficina durante casi una hora, absorto por mi portátil, hasta que varios policías acostados advierten mi entrada al peaje compostelano. Otros 10 minutos y llego a la estación. Entonces finaliza lo más divertido. El terminal suele estar abarrotado. Mucho movimiento, pero poca acción. Salvo ese día.

Bajé del carro a marchas forzadas (como siempre): alguno acabaré seguro en A Coruña. Los andenes albergaban una gran masa que esperaba, cogía o dejaba su transporte. No me quedé para verles partir, tenía prisa. Las escaleras mecánicas, efímeras compañeras, trasladaron mi cuerpo ante aquella multitudinaria escena sin distancia social.

Justo arriba vislumbré un billetero negro. Agachándome para recogerlo, compensé todo el esfuerzo físico esquivado con anterioridad, pudiendo ser ello un mensajito del karma recordándome que debo hacer deporte. Ni miré qué guardaba en su interior, llevándolo directamente hasta recepción, donde una agradable señora se hizo cargo.

Salí creyéndome Greta Thunberg, había aportado esperanza humana. Pequeñas causas promueven gigantescos cambios (pensaba): Así se construye nuestro planeta. Siguiendo esa filosofía busqué mi sensacional carné profesional de EL CORREO GALLEGO. Dentro encerraba, entre otros enseres, cinco hermosos euros. Les llegaba su hora, condenados por un refresco que me hidratase, producto de aquella sentadilla.

Para mi sorpresa este no estaba en ningún bolsillo. Vacié todos ellos; pantalón, mochila y cazadora, incluidos. Nada. Segundos después empecé a esprintar, casi como Usain Bolt recorriendo los 100 metros lisos, hacia el vehículo que tan buenos momentos me otorga rutinariamente. Aquello ya parecía una sesión de zumba. Más gimnasia rebobinando un time-lapse del camino previo realizado. Tampoco se encontraba (por) allí.

Tras el idóneo “si llevabas quinientos euros lo cogía yo” del conductor y las “mil gracias” que estuve repartiendo entre varias personas que me apoyaron durante esta búsqueda, volví otra vez hasta recepción. La señora seguía siendo agradable, pero estaba flipando. Mientras hablaba con ella, intentando explicarle mi atípica pérdida, comprendí que era tan infrecuente esta como probable que me hubiesen robado.

De buen samaritano a desdicha personificada. Evidentemente ahora no sabía qué quería decirme el karma, aunque nada favorable. Nunca habían quebrantado (en mi contra) el séptimo mandamiento y como impotente víctima del pecado no me quedó más remedio que denunciarlo, consolándome así con algún escarmiento venidero.

Querido ladrón, ahora que sabes donde trabajo, igual te da por leer esto. Como también percibirías, dentro del carné llevaba el DNI, una tarjeta bancaria (desactivada ipso facto) y dos décimos de lotería navideña, los cuales dudo recuperar. “Compartir como siempre, compartir como nunca”, dice su spot este año. Desde luego que lo han clavado. Espero que, si te tocan y no te pillan, decidas cambiar de vida.