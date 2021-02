Queridos marcianos

JUSTO ahora que parece que Iker Jiménez empieza a separarse un poco de los ovnis y de los fenómenos inexplicables (o inexplicados), a nosotros nos entra la prisa por el espacio, como si sólo así se pudiera vender a la gente un poco de futuro. Iker tiene en pantalla Horizonte (Cuatro), un programa en el que desmenuza asuntos sociales, políticos y en este plan. Algo así como regresar a la tierra. Ayer, por ejemplo, analizó en detalle lo que llamó “el nuevo revisionismo cultural”. Si acaso un día de estos lo hablamos.

Lo del espacio tiene que ver con la vida que tenemos aquí abajo, que parece cada vez más deteriorada. Se va necesitando una esperanza extraterrestre, no a la manera de las pelis (en algunas los alienígenas vienen con muy mala leche), sino más bien a la manera de un documental de La Dos. Ya dedicamos aquí una columna a Oumuamua (y también Iker Jiménez le dedicó un programa), ese objeto interestelar que algunos científicos como Loeb consideran una nave, quizás en desuso, o con necesidad de pasar la ITV, que llegaba desde muy lejos.

Porque de estas cosas hay que hablar, aunque haya quien crea que sólo lo inmediato, lo cercano y lo presente merecen la pena. Tenemos esa soberbia de creernos no sólo superiores (ya la naturaleza nos va colocando en nuestro sitio), sino la manía de poner cara de disgusto cuando algún escéptico dice que ni las elecciones catalanas ni el contrato de Messi son asuntos muy principales. No, desde luego, si piensas en grande. No si te preocupa el futuro de verdad, no solamente el pasado mañana. Sobrevaloramos nuestras cositas.

Como los extraterrestres no llegan (bueno, no lo hicieron ni con Trump en el poder), tal vez ha llegado la hora de buscarlos de verdad. La proliferación de misiones a Marte, por ejemplo, tiene que ver con la ciencia, pero quizás también con esa cosa del prestigio nacional, enseñar músculo, demostrar a la gente que ir a Marte ya no es cosa de dos, sino que la colonización del espacio va a estar, digamos, muy repartida.

Los Emiratos Árabes enviaron ayer una nave a la órbita de Marte, China llegaba también hoy, esta vez con un aterrizaje previsto en el hemisferio sur, y la semana que viene el Perseverance de Estados Unidos tomará tierra, quiero decir, tomará marte, en el hemisferio norte. Si termina habiendo exceso de aforo en el planeta rojo, como en la cumbre del Everest, que a veces parecía la cola de Mercadona, creo que vamos a tener que moderarnos. Una cosa es la moda de Marte y otra cosa es terminar colonizando masivamente la galaxia, incluso creando atascos interplanetarios.

Es evidente que, mientras miramos aquí abajo, mientras nos lamemos las heridas y las cicatrices de nuestros muchos problemas terrenales, hay gente que ya está pensando en otra cosa. Desde aquellos viajes pioneros a la Luna, que tenían componentes científicos, pero también políticos, nunca habíamos vuelto a estar tan interesados por el mundo exterior. Puede que haya razones poderosas. O puede que sea una forma de colarse en la lista de los países que van a decidir el futuro. Aunque seguimos demasiado liados con nuestros asuntos terrenales, quizás ha llegado el momento de romper nuevas fronteras. Tal vez sea más fácil romper las fronteras del espacio que las nuestras. ¿Nos abriremos a Marte al tiempo que aquí edificamos muros? No lo descarten. Veremos marcianos un día. Y esos marcianos seremos nosotros.