Quién dijo qué

EN muchas viñetas del dibujante Forges aparecía un grupo de personas que debían responder a una pregunta escrita en un cartel, a la que se le daban varias respuestas posibles. Aunque la contestación fuera evidente, el gran humorista escribía la respuesta al revés al pie del dibujo para que no quedara ninguna duda. Practicar el mismo juego en el caso de la polémica desatada por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al The Guardian británico, no es tan fácil porque las posiciones políticas y las declaraciones públicas cambian en función de los intereses políticos, sobre todo si se avecina una contienda electoral.

A continuación, se exponen algunas de las múltiples reacciones de los últimos días para adivinar a su autor, con las respuestas al pie:

A) “Las macrogranjas contaminan la tierra, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad –‘de peor calidad’, según el textual de la respuesta– de estos animales maltratados”.

B) “El concepto de macrogranja no existe, es una cortina de humo”.

C) “Uno de los objetivos más importantes de la Política Agrícola Común es apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones”.

D) “Es inaceptable que el Gobierno diga a la prensa extranjera que “España exporta carne de mala calidad de animales maltratados. Otro ataque a ganaderos y agricultores y a la imagen de nuestro país”.

E) “Queremos apoyar a los pueblos vecinos que están luchando contra esas instalaciones, no creemos en ese modelo de explotación”.

F) “Mucho antes de que Garzón supiese lo que era una macrogranja ya estábamos criticando este tipo de explotaciones porque si él está en contra, nosotros más y desde antes”.

G) “Lamento muchísimo toda esta polémica porque estamos hablando de un sector que produce una carne de extraordinaria calidad”.

H) “Apostar por la ganadería ecológica, que tiene gran valor ambiental y social y que además genera empleo en el medio rural, es uno de los principales desafíos que tenemos, para obtener alimentos seguros, mejores, más sanos y más respetuosos con el medio ambiente”.

I) “El Gobierno de España defiende y apuesta por una ganadería extensiva y sostenible. Y esto nos obliga a todo el Gobierno”.

J) “PP y Nuevas Generaciones de Albacete contra las macrogranjas”.

K) “Vamos a aprobar una normativa inmediatamente que establecerá una moratoria para la autorización de granjas y macrogranjas en la comunidad autónoma”.

L) “Defender la ganadería extensiva frente a las macrogranjas NO es criticar a las ganaderías, es criticar a las malas ganaderías”.

RESPUESTAS: A) Alberto Garzón, ministro de Consumo; B) Alberto Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León; C) Janusz Wojciechowski, comisario de Agricultura de la UE; D) Pablo Casado, presidente del PP; E) Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha; F) Unión de Pequeños Agricultores; G y H) Pedro Sánchez, presidente del Gobierno; I) Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno; J) Nuevas Generaciones de Albacete: K) Emiliano García-Page, presidente de Castilla- La Mancha; L) Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de ERC.