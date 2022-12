¿Quién dirá más burradas?

¿Alguien logrará poner freno a las tonterías de Podemos? Como era de esperar, numerosos políticos del sector bocazas han aprovechado las últimas horas para dar su opinión, por lo general a través de declaraciones tan infantiles como irresponsables, sobre los lamentables hechos acaecidos en el tormentoso pleno del Congreso del pasado jueves. Una de las que más se ha desmelenao ha sido, de nuevo, la secretaria general podemita,

Ione Belarra, que ayer urgió al Gobierno a encarar el desafío de la “estrategia golpista de la derecha”. ¿No sería mejor que se centrase en arreglar el desaguisado de la ley del solo sí es sí? Ah, no, que eso sería poner en evidencia a la gran jurista Irene Montero.

¿Logrará Núñez Feijóo atraer hacia el PP a los socialistas desencantados? No parece una mala estrategia, especialmente porque cada vez surgen más voces del antiguo PSOE que confiesan sin ambages estar hartas y dolidas, cuando no las dos cosas, por la deriva que ha tomado el partido desde que Pedro Sánchez tomó las riendas del mismo. García-Page ya lo dejó muy claro hace unos días: el cabreo no solo le afecta a él, sino a muchos miles de votantes.

¿Cuándo el servicio de recogida de basura de Santiago empezará a funcionar de una forma correcta? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.