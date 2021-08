IMAGINO que ‘lo de Messi’ (no es necesario explicarlo más) servirá de serpiente de verano para lo que queda de agosto: incluso más allá. Hubo un tiempo en el que los veranos solían tener serpientes, y no sólo la multicolor, el Tour, la Vuelta, y así. Ahora hay reptiles todo el año, y algunos con su veneno. Las víboras, tan a lo suyo, han salido perdiendo con las comparaciones humanas.

Como decíamos ayer, lo de Leo viene a coincidir con el final de los Juegos Olímpicos, así que tenemos entretenimiento asegurado. Lo de Tokio termina entre decepciones, cuartos puestos (¿no creen que han dicho ya muchas veces lo de ‘medalla de chocolate’?) y algunos éxitos notables, más o menos lo esperado. Estar mirando todo el rato al medallero da tortícolis. Hacer previsiones de medallas, como se hace del granizo, o del sol, suele derivar en situaciones algo ridículas. Pero vamos, que se entiende. Se entiende todo.

Con lo de Messi ya no sabe uno si está hablando de deportes o de economía, también te digo: hubo periódicos que publicaron la noticia (la de su marcha, la del dichoso límite salarial y esas cosas) en las páginas de finanzas. Es lo que tiene cuando deporte, espectáculo y negocio están tan cerca. No es una crítica: es, creo, una constatación. Messi ofrece un menú glorioso, según una gran mayoría, pero el caviar tiene su precio, y más si hay alguien dispuesto a pagarlo. Eso, saber quién pagará ahora el caviar, es lo que ocupará a muchos en las próximas semanas.

Aunque podríamos ganar el oro en fútbol (aquí, haciendo predicciones), los deportes minoritarios nos han proporcionado muchas alegrías. A lo mejor no tantas como creíamos, pero menos da una piedra. Minoritarios quiere decir que salen poco en televisión, que no están en el gran mercado audiovisual, que no arrastran multitudes, pero que tienen esa cosa de deportes de culto. Ahí es donde mejor se ve la diferencia entre deporte y ‘show’. Ver las portadas de los últimos días te vuelve tan entusiasta como nuestros comentaristas de la televisión pública, aunque la mayoría de los atletas que llegan a ellas quizás pasen a un segundo plano, al menos hasta París. Lo de Messi indica que ya vuelve lo de siempre. Ahí está el morbo habitual.

Hemos tenido tiempo, sin embargo, de ver a gente sacrificada, con sus biografías complejas, jóvenes con arrojo y gesto humilde o muy veteranos buscando el preciado metal, esquivo durante toda una vida. Seguramente ese tremendo sacrificio personal, poco reconocido por los focos, es el que hace que algunos subrayen con los dedos su nombre, su escudo o su bandera en los instantes breves en que son enfocados por las cámaras. Aprovechan el minuto de fama, el que se le concede a ese deporte. Otros ofrecen una pose espiritual y algunos gritan como si fueran Atlas, lanzando lejos de sí el peso del mundo. Simone Biles, ya saben, lo hizo en un silencio atronador.

En fin, que ahí queda todo eso. La emoción, las lágrimas y la sonrisa de Marta Pérez, que ofrecía a la cámara una cercanía tierna y sincera, carente de cualquier afectación. Esa sencillez de todos los que no querrán pasar por dioses, a pesar de que esa era su misión en la antigüedad: tocar el Olimpo. Estos extraños Juegos serán sustituidos de inmediato por el torbellino del fútbol que comienza. ‘Lo de Messi’ ha dado la señal. Ya ven que, incluso en su caso, producen más morbo los asuntos terrenales que su juego divino.