Radiografía del futuro

NO es tarea de la Filosofía predecir el futuro y, sin embargo, no fueron pocos los filósofos que defendieron que comprender adecuadamente el presente permite anticipar el porvenir. Yo añadiría a este argumento historicista otro vitalista que tiene que ver con nuestra actitud para encarar el futuro: no se trata tanto de saber qué nos deparará el porvenir sino qué queremos que pase y qué ponemos de nuestra parte para que las cosas sucedan.

Y es que el futuro no está escrito, sino que depende en buena parte de nosotros. Por ello, la actitud que adoptemos ante el futuro acabará condicionado, en mayor o menor medida, el devenir de los acontecimientos. La persona resignada será indolente al dar por hecho que todo seguirá igual; para el pesimista y el catastrofista nada de lo que hagamos impedirá que las cosas vayan mal; solo el optimista actúa pensando que el futuro será mejor.

Probablemente la actitud más sabia se halla en el término medio: aceptar los reveses del mañana mientras aguardamos las oportunidades. No hay que claudicar cuando las cosas van mal y suponer que nada bueno llegará viendo la realidad que vivimos. En todas las épocas hubo crises que son el motor de la historia. Se trata tan solo de saber analizar lo que nos pasa para poder aprender y dejar atrás las adversidades. Por eso la educación es siempre la mejor manera de preparar el futuro.

La vida, escribió Ortega y Gasset, “no es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser”. Así pues, es imprescindible perseguir siempre nuevos sueños y, mientras sigamos vivos, acometer nuevos proyectos. Vale la pena, nadie lo dude, ya que el futuro es la morada donde pasaremos lo que nos queda de vida.