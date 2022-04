Raíces profundas

Todo el mundo sabe lo que es un hecho y lo que es una explicación. Los hechos son evidentes y no se pueden discutir. Puede ser que ocurran uno detrás de otro, a la vez, o de forma aislada, pero lo que estaba claro hasta hace muy poco es que no se puede negar su existencia, ni que el sol no se pone por la mañana, sino por la tarde. El problema es que casi todos los hechos necesitan alguna explicación que permita entender por qué ocurren, y, si es posible, saber si van a volver a ocurrir. Es entonces cuando puede darse el caso de que se niegue la existencia de hechos evidentes, cuando los hechos parece que le llevan la contraria a las teorías científicas, a los dogmas de las religiones o a las ideologías políticas dominantes en cada momento.

Todo el mundo puede conocer los hechos y explicarlos siguiendo lo que dice el sentido común, que recoge la experiencia secular. No podríamos vivir sin entender hechos como que si nos precipitamos desde una torre podemos matarnos, que si no sabemos nadar y nos metemos en el mar podemos ahogarnos o que si ponemos la mano en el fuego nos vamos a quemar. Esta es la sabiduría común que ha permitido a la especie humana sobrevivir durante milenios. Pero lo que es común es propiedad de todos y además no puede ser original, por esa razón son las pocas personas que han descubierto las causas de hechos archiconocidos los que tienen un papel destacado en la historia de las ciencias, en la filosofía, o en la teología y en el mundo de la política.

Puede parecer que el hallazgo de una causa siempre resuelve un problema, pero en realidad a veces ocurre todo lo contrario, porque la búsqueda de las causas impide el desarrollo del conocimiento, como dejaron claro Galileo Galilei e Isaac Newton. Cuando Newton publicó sus Principios matemáticos de la filosofía natural, un libro que es la partida de nacimiento de la física moderna, dijo de un modo tajante: hypotheses non fingo, es decir, yo no hago hipótesis, ni busco causas o explicaciones, me limito a describir los hechos de la mecánica con el único lenguaje en el que se puede hablar de ellos que es el lenguaje matemático, aquel en el que está escrito el libro de la naturaleza.

Describir un hecho en física requiere saber acotar qué tipo de hecho es y limitar la descripción a unos pocos parámetros objetivos y a los que se pueda dar una formulación precisa, si es posible matemática. Una puesta de sol puede ser preciosa para un paseante o un pintor, para un astrónomo es un hecho que ocurre a diferentes horas en los distintos días de año debido a unas razones que puede explicar la geometría. Galileo creó la mecánica reduciendo todos los cuerpos a meros volúmenes dotados de una masa y que pueden moverse a determinadas velocidades si son impulsados por una fuerza. Le daba igual que fuesen hierro o arcilla, porque no podía concebir lo que iba a ser la química.

Ni a él ni a Newton le interesaban las causas de la filosofía de su época, que eran cuatro: material, formal, eficiente y final. Pensemos en una mesa. No podría existir si no existiese la madera, por lo tanto la madera es causa de la mesa, ya que existió antes de la mesa y sin ella la mesa no podría existir. Pero la madera proviene de un árbol, y el árbol de una semilla, de la tierra y el agua, y así podríamos decir que la causa de que pueda escribir en esta mesa es que ha llovido. Esas son las causas materiales. Pero mi mesa tiene la forma, que le dio el carpintero, por lo tanto esa idea de la mesa es también su causa, ya que si nadie la hubiese dibujado me quedaría sin la mesa que tengo delante. Un carpintero ha hecho mi mesa con madera, y si no la hubiese hecho yo no tendría mesa. Pero mi carpintero no nació de la nada, sino de su madre y su padre, que al ser causas materiales del carpintero son también causas de mi mesa, razón por la cual cuando la vea debo pensar en la madre de mi carpintero. Y por último, si yo no hubiese encargado la mesa no la habría hecho mi carpintero. Luego el hecho de que yo esté escribiendo ahora sobre mi mesa es la causa que explica que la mesa exista. Podríamos decir, razonando así, que yo soy la causa de que exista mi mesa, pero también lo fueron mis abuelos, sin los cuales no habría llegado a nacer.

Ahora entendemos por qué Newton dejó las causas de lado y se quedó con la gravedad, a pesar de que no consiguiese explicar cómo esa fuerza podría transmitirse, algo que ya le reprochó su contemporáneo y rival en la genialidad matemática, el alemán G.W. Leibniz.

La historia de las ciencias, una disciplina que no tiene el reconocimiento académico que se merece debido a la falta de cultura científica de los profesores de humanidades y al desinterés por la historia y la filosofía de la inmensa mayoría de los científicos, muestra cómo muchas veces los hechos de la vida cotidiana y las explicaciones científicas pueden llegar a estar separados por un abismo. Tenemos la impresión de que la tierra es plana y de que el sol se mueve alrededor de ella cada día. Y lo que constituye la base de la materia y la vida es algo inobservable. No podemos observar a simple vista ni las partículas elementales, ni los genes. Y los elementos químicos no son cuatro: agua, aire, tierra y fuego, como se creyó por siglos, sino los del sistema periódico, uno de los más gigantescos logros de la historia de la ciencia.

Si la ciencia puede negar la evidencia es porque puede observar experimentalmente nuevos hechos y ponerlos en relación mediante la experimentación y las técnicas matemáticas, por suerte para nosotros. Este no es el problema, el problema es cuando se niega lo evidente mediante explicaciones que buscan las raíces ocultas en todo. Esas explicaciones puede hacerse apelando a las intenciones inconfesables, o a las causas inconscientes y desconocidas de tipo histórico o psicoanalítico.

Ya el historiador griego Polibio estableció que las guerras se hacen por una causa aparente, pero por un motivo oculto, que puede ser la avaricia, el deseo de poder sin más, o el odio racial y el fanatismo religioso. Su teoría es relativamente sencilla porque se trata de lo mismo que hay que buscar al analizar un crimen: ¿a quién le beneficia? y por qué razones lo hace. Si lo sabemos ya estaremos en una buena línea en nuestra investigación policial. En ella el sexo, la avaricia, la venganza o la patología de los psicópatas desalmados serán las explicaciones de los crímenes. Pero en la historia y el psicoanálisis la cosa será más compleja, porque en ambos se parte de que las personas obran guiadas por motivos que ellas no pueden conocer, al contrario que el historiador o el analista.

En estos casos se parte de que quien rechaza una explicación profunda lo hace por un motivo inconfesable. Freud decía que el rechazo al psicoanálisis solo se puede explicar psicoanalíticamente, del mismo modo que los inquisidores consideraban a la posesión demoníaca como la causa de las ideas o conductas que, por unas razones u otras, no aprobaban. Y lo mismo ocurrió en la URSS, en la que todas las críticas a un sistema infalible, basado en el materialismo histórico, se explicaban por el “trastorno de ideas reformistas”, una patología que cursa sin síntomas, para la que no había pruebas diagnósticas, pero cuyo diagnóstico, dictado por un solo médico conocedor de las raíces profundas, era indiscutible.

En historia algunos psico-historiadores han intentado explicar grandes procesos, como el nazismo o la reforma protestante, por las patologías de Hitler o Lutero, que pueden ser discutidas, pero también se ha llegado a querer entenderlo todo apelando a principios invisibles, solo observables por los creyentes en algunas teorías políticas nacionalistas, marxistas o racistas, que intentan llegar al fondo de las cuestiones siguiendo unos caminos pintorescos. Veamos un ejemplo ficticio, pero que refleja ese modo de pensar. Cuando se produjo la hambruna de la patata, que causó la muerte a cientos de miles de irlandeses, algunos políticos ingleses dijeron que ello se debía a que los celtas comían patatas, además de ser irracionales, por ser católicos. Por eso se morían y emigraban a América. Buscando raíces profundas podríamos decir que también los “celtas gallegos” comían patatas y emigraban a América, al igual que los celtas bretones y los campesinos polacos de Galitzia, región polaca que debe su nombre a los celtas.

Los buscadores de raíces profundas saben que la patata llegó de América, pero como necesitan bucear en las profundidades pueden intentar buscar una desconocida raíz común de ella en las civilizaciones célticas, a pesar de que también los alemanes comían muchas patatas, hasta el punto de que ingleses y franceses insultaban llamándoles karttofeln (patatas). Puestos a bucear en las costas del Atlántico podríamos relacionar el supuesto origen gallego de Colón y su búsqueda de El Dorado como la búsqueda de la raíz de lo que luego serían las patatas comunes a los países celtas, entrando así en un línea de razonamiento delirante, descubridor de estructuras ocultas que no se aleja mucho de algunas explicaciones históricas y psicosociales de ayer y hoy.