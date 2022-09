“Raíces”, recital del tenor Xabier Anduaga, con el pianista Giulio Zappa, en el Teatro Colón

Gala del tenor Xabier Anduaga con el pianista Giulio Zappa dentro de las actividades del “LXX Festival de Amigos de la Ópera de A Coruña, en el Teatro Colón- viernes día 23, a las 20´00h.-, cantante al que se aprecia por su buena escuela con fundamentos en el siempre añorado Alberto Zedda, y que desde 2016, dejó excelentes argumentos en el “Festival Rossini”, de Pésaro, interpretando variados roles, siendo primordial en el desarrollo de su carrera la figura también de Elena Barbé, quien precisamente le abrió el camino para conocer a Zedda. Fue importante su puesta de largo igualmente, en el Festival de Bérgamo, con un título a rescatar, “Il Castello de Kenelgworth”, de Gaetano Donizetti, compartiendo escena con Jessica Pratt, Stefan Pop y Riccardo Frizza, que supondría para el tenor una laudatoria alabanza crítica por la belleza y naturalidad de su canto, la brillantez tímbirica y un “Squillo” de poderío abrumador. Hablamos del añorado Alberto Zedda, al que conoció íntimamente gracias a las masterclasses en Madrid y en A Coruña, que se confirmarán en el epicentro rossiniano de Pésaro, manteniéndose presente a lo largo de su carrera y en su evolución artística.

Será el maestro Zedda quien le recordase que en cuanto al Cisne de Pésaro, las apabullantes coloraturas, la sobrecarga de notas repetidas en el mismo compás y otras aparentes curiosidades tan apreciables, todo debe estar muy ligado por el ejercicio del propio canto, siendo una equilibrada melodía sin fisuras. Para este cantante, sus cualidades se ubican en el espacio del genuino tenor lírico en su perfecta adecuación, sintiéndose seguro y al tiempo natural, evitando toda situación forzada que enturbie la claridad de ese registro en el que se mueve con soltura, una seguridad en la emisión de los agudos y en concreto en la calidad de las coloraturas, para lo que procura asimilarse a roles precisos para sus condiciones vocales. Por su juventud, se resuelve con la garantía de probar roles sin riesgos innecesarios.

Un Xabier Anduaga, que también aprecia aquellos inicios con “Il viaggio a Reims” rossiniano para Pésaro, ópera que también había tenido una recepción soberbia en el “Festival Mozart” de A Coruña en dos citas, aunque rechaza en principio el encasillamiento en los roles rossinianos, admitiendo que Donizetti-por elegir un compositor-, se ajusta a su espacio, y para muestra, los roles ya asumidos de “Arturo” de “Lucia d´ Lammermoor”, cantado en París, o “Nemorino” de “L´elisir d´amore”. No hay en cualquier caso una gran diferencia entre ambos, es Donizetti quien se deja cantar más que Rossini, por lo que este no te deja tiempo para respirar. Un Anduaga que respeta con fortuna el repertorio zarzuelísitico y para ejemplo el Usandizaga de “Las golondrinas”, un punto de arranque hacia su admirado Pablo Sorozabal, no en vano de largo le vienen sus años de tanteo como voluntarioso aficionado en el entorno familiar o como niño en el coro de niños del “Orfeón Donostiarra”, que mantiene su prestigio desde los años de Ayestarán.

El cambio de voz, le puso en manos de Elena Barbé, eslabón clave en esta evolución que es una realidad en plena juventud. Un aviso para navegantes que no duda en usar como lanza arrojadiza: “Eres joven y cantas bien, pero a ver si duras...” , en definitiva no es excepción, porque es la eterna muletilla que se repite día a día. El secreto sabido y repetido, queda en la responsabilidad asumida por las cotidianas tentaciones, ávidas de quemar etapas en medio de la promoción de figuras emergentes. Anduaga, en su próspera y prestigiada carrera, fue “Lord Arturo Taibo”, caballero afecto a los Estuardo, en “I Puritani” de Vincenzo Bellini de la pasada temporada, alcanzando una ostensible opinión de todas las críticas, en otra sesión en ese teatro, dirigida por Giacomo Sagripanti, con la ”OSG”, compartiendo elenco con Jessica Pratt- “Elvira”-; Gerardo Bullón- “Sir Riccardo Forth; Luiz-Ottavio Faria, el bajo que encarnaba a “Sir Giorgio Valton”; Pedro Martínez, también bajo para “Lord Gualterio Valton”, el tenor Enrique A. Martínez, en “Sir Bruno Robertson y Nicole Bandolini, ostentosa “Enriqueta di Francia”.

El título del programa “Raices” va a la pura esencia por las piezas anunciadas, paginas de concierto y canción, partiendo de la romanza “De este apacible rincón de Madrid”, de “Luisa Fernanda”- Moreno Torroba-; J.Mª Usandizaga, “Alare, zorioneko lekua!, de “Mendi-Mendiyan” (En lo profundo de la montaña), una ópera dentro de las acostumbradas zarxuelas; “Yo no sé qué veo en Ana Mari”, de “El Caserío”-Jesús Guridi-, del que se añaden “tres piezas breves” (1910), para piano solo. “Te quiero morena”, del celebrado “Trust de los tenorios”, un José Serrano sobrado de casticismo y la romanza “Flor roja”, de “Los Gavilanes”- Jacinto Guerrero-, para dar prestancia con la romanza “Por el humo se sabe, dónde está el fuego”- de nuevo “Doña Francisquita” del señor Moreno Torroba, uno de los maestros postreros del género zarzuelísitico por excelencia.

En la continuación, las granadinas “!Adiós Granada mía ¡”,de “Los emigrantes” – mano a mano entre Tomás Barrera y Rafael Calleja ; la romanza “Tamar, razón de mi existencia de “La Llama”, ópera tardía con libreto de María Lejárraga (cesión generosa para Gregorio Martínez Sierra) de J.Mª de Usandizaga o de su firma, el “Vals”, para piano solo, pieza de 1895. El cascarrabias e indomable Pablo Sorozábal, no podía faltar con esa romanza que es pura delicia:”¡No puede ser! Esa mujer es buena”, de “La tabernera del puerto” y en estado febril, el Francisco Alonso de “¡Maitexu mia!, canción muy de estilo, para ceder a la pieza para piano solo de F.Ponce, la “Gavota”. De María Gréver (1885/ 1951), el sentimentalismo tradicional en toda su sensibilidad por “¡ Júrame!” y no menos por la siempre colorida “Granada”, del maestro Agustín Lara.