Rajoy logra su objetivo

A los Reyes Magos no les pedí el fin de la pandemia porque ya lo hice el año pasado. Sigo esperanzado. Mis convicciones realistas me animan a pensar que cumplirán, y que en un futuro más corto que largo llegará el esperado regalo para todos. Esta vez mi petición tampoco es fácil de conceder: que la nueva ley laboral consolide la creación de empleo y sea de más calidad.

La reforma de Rajoy estuvo en vigor ocho años y medio, desde julio de 2012 hasta el pasado 29 de diciembre, cuyos resultados finales se conocieron anteayer en lo que a empleo y ocupación se refiere. El número de parados volvió a las épocas de vacas gordas y la afiliación a la Seguridad Social ronda los 20 millones, el sueño del expresidente.

Más que en los datos del último año hay que fijarse en la evolución del mercado laboral de la última década. Porque 2021 fue tan espectacular como catastrófico el 2020. La pandemia es un obstáculo importante pero se ha demostrado, no solo en España, que los efectos sobre la economía son daños colaterales, más o menos importantes, pero que no cuestionan los fundamentos del sistema, como en la gran crisis del 2008.

La potencia de la Unión Europea, saneadas sus cuentas gracias en buena medida a las políticas de rigor, o sea, la austeridad, propiciaron la barra libre del gasto. El pagano es, no se sabe por cuánto, el BCE.

La ley de “medidas urgentes” de 2012 seguramente necesitaba una actualización, superadas las urgencias de entonces. Por eso el Gobierno optó por el salomónico camino de en medio –un mal menor para los agentes sociales– con el objetivo de que Bruselas viera los deberes hechos y soltara la pasta.

Se empleó a fondo Yolanda Díaz porque su liderazgo futuro no casaba con un fracaso. Pero claro, lo aprobado no es lo que había prometido reiteradamente el Gobierno, la derogación de la anterior, y así se lo recuerdan estos días sus socios parlamentarios. Incumplir promesas no penaliza a Sánchez, o eso cree, pero va a tener más difícil de explicarlo la vicepresidenta ferrolana, a su entorno interno y externo.

Hasta la aprobación definitiva queda trecho, pero las incidencias políticas son un aspecto menor y salvable, en donde los renuentes seguramente darán el sí a cambio de acercamiento de presos vascos o de que Madrid haga la vista gorda en el asunto del español en Cataluña. Lo realmente importante es si esta ley es mejor que la anterior, si creará empleo estable y mejor remunerado.

La segunda consideración, por de pronto, no se va a dar. Los salarios crecerán la mitad de los precios en 2022. Lo de empleo fijo y de calidad lo veremos en los próximos meses, si el binomio contratos fijos o temporales, da completamente la vuelta y en lugar del 10 por ciento de los primeros pasan a ser del 90 por ciento los fijos.

Tienen razón quienes sostienen, entre ellos el BNG, que se incumplieron compromisos y probablemente también acierten, aunque está por ver, de que la ley anterior se adaptaba mejor a las necesidades del mercado laboral. Hubiera sido más prudente esperar al menos unos meses para conocer el comportamiento de la economía y actuar en consecuencia. Los datos de empleo no concuerdan con los de crecimiento económico e inflación. A ver si estamos en una nueva burbuja.

A Rajoy le llegó el regalo de Reyes con unos días de adelanto. Claro que su valor es sentimental. O no.