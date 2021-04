Ramón, gitano

EL pasado 8 de abril fue el Día Internacional del Pueblo Gitano y la prensa invitó a repen-sar su integración entre lo payo. La secundo. Piden reconocimiento, fin a la discriminación y proclaman su integración social. Bravo.

He crecido con el prejuicio de que los calós son robagallinas y aprovechadores de cuanta ayuda social les ofrecen los payos. Admiro a Lola Flores y Carmen Amaya, aunque la idealización que hace García Lorca en el Romancero gitano resulta impostada.

Mi trato con gitanos en aulas de Secundaria no fue fácil: “Profesor, ¡Ramón me ha robado la goma!”. Ramón era el gitanillo que pillaba lo que le quedaba a la mano sin pedirlo, apostillaba en voz alta en medio de la clase lo que le venía en gana y requería más atención él solo que el resto del aula, un pesadillas, pero... ¡era tan gracioso! Su regalo al Niño Jesús en la redacción navideña era “le llevaría un canuto así de largo...”, y medía un porro de palmo y medio.

Deseo mucho esa integración deseada. Pero que no armen bulla por la noche y no voceen por el día. Y que no menudeen fariña ventana abajo en mi calle.

Les reclamo que asistan a clase hasta obtener el graduado en Educación Secundaria Obligatoria, aunque den la murga en ella. Me gusta su sentido tribal: ese que llena los pasillos del hospital cuando está el patriarca ingresado, aunque mejor sea en el exterior.

Lo local es compatible con

lo universal: en un roble es-

tán todos los robles, en un hombre están todos los hombres, y en el pueblo gitano es-tá la Humanidad.

En mi mentalidad las relaciones humanas incluyen la Fraternidad sin exclusiones. Y previenen del odio y de los siete pecados capitales. Por eso propugno la educación moral de toda la gente, tal como aprendí en mi tribu cristiana.

600.000 gitanos hay en España, dice Wikipedia. ¡Integraos con los payos, adelan-

te! Pero respetad las ordenanzas municipales.