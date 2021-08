De entre todos los libros que se han publicado en los últimos meses, hay uno que calará muy hondo en cualquier lector, sean cuales sean sus preferencias. Ha salido en Planeta, su nombre es Risas al punto de sal, y su autora es la cómica y monologuista Raquel Sastre, conocida de todos ustedes gracias a los sketches que ha realizado para La hora de José Mota o su presencia en el admirable programa científico Órbita Laika. A mí, personalmente, me ha emocionado como pocos, pero he de confesar que, al mismo tiempo, me ha hecho reír hasta extremos inconfesables. Item más: me hizo recordar experiencias de mi adolescencia que me conformaron entonces decisiones relativas a mi futuro profesional (de forma harto dudosa, es verdad; quiero decir que no me aclaraba entonces, y ni siquiera soy capaz de aclararme ahora). Se trata de lo siguiente. Mi madre era administradora de un colegio de educación especial en la capital del pulpo á feira, o séase, Carballiño. Los alumnos de aquél centro eran un auténtico encanto. Y también, un verdadero misterio en aquella época de finales de los sesenta. Decidí interactuar con ellos, intentar ayudarles, en vista de que el profesorado no parecía tener demasiado interés en ellos. Y me metí de lleno. Me ayudó un libro esencial, llamado Esquizofrenia y arte, de Leo Navratil. Pocas veces me he sentido tan realizado...

LA AYUDA DE LA RISA. Este libro maravilloso trata, en esencia, de la experiencia cotidiana de unos padres (Raquel y su marido Joserra, pediatra neonatólogo) con su hija Emma, a la que, con 19 meses, le es diagnosticado el Síndrome de Phelan-McDermid, una enfermedad muy rara, que, analizada a la ligera, podría interpretarse como una de las muchas variantes agrupadas bajo la denominación de TEA, o Trastorno del Espectro Autista. Lo produce un problema genético que afecta al Cromosoma 22q13 y puede ser debido a deleción (falta un trozo del gen) o bien a una duplicación o incluso a una mutación de material genético en esa zona. Los síntomas, en su versión más grave, son una verdadera pesadilla: discapacidad intelectual, ausencia de lenguaje, hipotonía, malformaciones en los riñones, en el corazón, quistes en el cerebro, tumores... La autora nos cuenta la dura vida con su hija de forma exquisita. Pero, sin perder en ningún momento la objetividad, consigue dulcificar lo evidentemente terrible con un tono que pasa por la ayuda del humor como arma. “¿Cómo pueden decirte que no a algo? Pues a hostias...” Y nos precisa que suelen ser de campeonato. Dejan moratones muy visibles, pues tienen manos grandes, anchas y carnosas... Un libro imprescindible. Y para todos...