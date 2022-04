Raquel Areal, solista del “Concierto para violín, en Re M.”, de Tchiakovski, con la “Joven de la OSG”

Concierto en el Palacio de la Ópera de A Coruña- el próximo domingo, día 17, a las 20´00 h.-, en un monográfico dedicado a Tchaikovski, del que se escuchará el “Concierto para violín en Re M. Op. 35”, del que será solista Raquel Areal y la “Sinfonía nº 5, en Mi m. Op. 64”, bajo la dirección de Pietro Rizzo. La violinista gallega, en un momento excelente de su carrera, se presentó en las actividades de la Fundación Juan March, el año pasado, como integrante del “Cuarteto Oscar Esplá de Asisa”, ofreciendo obras de M.Ravel y A.Dvorak, acompañadas por el pianista Izem Gürer. El “Cuarteto Oscar Esplà de Asisa”, se creó en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, debutando en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en marzo de 2007, tras seguir el magisterio de Heime Müller, comenzado una carrera de asentamiento por distintas capitales de nuestro país, en centros como la Fundación Lázaro Galdiano, el Teatro Real o la Universidad Complutense madrileña. En 2012, grabaron para “Asisa”, un registro con obras de Dvorak, Brahms y A.Piazzolla y en 2019, recibieron el Premio “EMCY”, galardón concedido por la European Union of Music Competition for Youth. Dentro del XCIV del Concurso Juventudes Musicales, fueron premiadas con el Diploma de cuarteto de cuerdas, del curso 2018/9. Raquel estudió también en los “Cursos U.I. de Música en Compostela” y con su hermana ofreció un concierto en la “SGAE”, con la pianista Isabel Pérez Dobarro.

En los fundamentos del concierto de Tchaikovski, aparece la figura del violinista Iosif Kotek, quien también influirá en la “Sinfonía Española”, de E.Lalo, en esencia, un concierto para violín. Kotek le aconsejará en la concepción de la obra, aunque en definitiva no le sería dedicada, pasando tal consideración a Adolf Brodsky, profesor del Conservatorio de Moscú y niño prodigio en sus años de formación, quien le estrenará con la “O.F. de Viena”, dirigida por Hans Richter. El “Allegro moderato”, amplio y contundente, se avanza con un “tutti” de talante heroico que dejará espacio para una cadencia portentosa del violín. Una íntima “Canzonetta” un “Andante” en Sol m., con el tema contrastante en Mi b M., nos lleva a un apacible reposo en lo que presume una romanza instrumental, en la que no se observa la posible referencia a elementos folklóricos tan comunes en obras de este estilo, aunque no deje de aportarnos detalles que inviten a esa posibilidad. La confirmación de las plenas dificultades del concierto, se despliegan en el “Allegro vivacissimo”, como no podía ser menos, en lo que supone un Rondó en Re M., enmarcado por poderosas rítmicas que se reparten entre influencias bohemias y rumanas.

Para muestrario de innegables referencias, habremos de remitirnos a las míticas de Jascha Heifetz, Fritz Reiner, Nathan Milstein, Eugene Ormandy o David Oistrakj, por citar las más divulgadas gracias a los registros discográficos permanentemente disponibles. Único concierto para este instrumento, puede añadirse a la “Serenata melancólica para violín y orquesta, Op. 26” o las “Variaciones sobre un tema rococó”, en ese caso para el chelo, instrumento que también atrajo su atención en el “Pezzo capriccioso en Si m. Op. 62”. En cualquier caso, este “Concierto para violín”, se lleva la palma en este género de composiciones para instrumentos de cuerda.

La “Sinfonía nº 5, en Mi m. Op. 64”, recibió en un principio un trato de rechazo, culpando al compositor de su incapacidad como director. La obra fue dedicada a Theodor Avé-Lallemant, presidente de la Sociedad Filarmónica de Hamburgo, al que había conocido en la primavera de 1888, y que para ciertos especialistas, resultaba una intención de ganarse al aficionado alemán. El “Andante” de introducción, nos aboca a una ambientación sombría propuesta por el clarinete, sobre un tema que irá reapareciendo a lo largo de la obra, en variadas alternativas. Un “Allegro moderato” de posicionamiento distinto, se inicia con un movimiento en forma de sonata, con el desarrollo de un pasaje orquestal de notables pretensiones, un punto de atención de la sinfonía, en el que sobresalen tres temas principales que insinúan sin recato una clara dimensión plena de argumentos musicales. El “Andante cantábile con alcuna licenza”, puede parecer un lied ternario en lo que resulta una música recogida y hasta intimista, confirmando de hecho esa prototípica actitud del creador, con este estilo de movimientos, en una reconocible y apasionada confesión, aspecto redundante en el ejerció de sus composiciones, especialmente en las camerísticas. El “Valse. Allegro moderato”, en La M., redunda en esa insistencia gracias a una secuencia apacible, a la espera del “Vivace Finale”, un “Allegro” dividido en dos partes, un “Andante maestoso” y un “Allegro vivace”, tiempo en el que con seguridad, apuesta por conciliar fuerzas enfrentadas dentro del propio movimiento, dejando la impresión de una reconocible ampulosidad, otro de los aspectos redundantes que se manifiestan en algunas de sus obras, en la que subrayados ampulosos, condicionan el conjunto de las obras en su acabado.