Rasputín, palomitas y yo

HE leído estos días que, al parecer, tantos meses de restricciones varias han causado la aparición del concepto “fatiga pandémica”. Es un término acuñado por la Organización Mundial de la Salud y se traduce por una mayor desmotivación, cansancio y una intensa irritabilidad de la población. En este último capítulo quería ahondar servidora: en el estado extremadamente sensible en el que parece vivir buena parte de la sociedad, especialmente en los últimos meses.

Desde la famosa policía de balcón del confinamiento al ordeno y mando escupido desde nuestras redes sociales pasando por la cátedra dogmática que esgrimimos en cualquier taberna, vamos caminito de hacer bueno a Maquiavelo y casi santo a Rasputín. Nos hemos erigido en templos sagrados del saber, la moral y lo normal. Si lo hago yo, está bien. Pero, si lo hace el de enfrente y no me gusta, le lapido. Filosofía vital que aplicamos arramplando con los derechos del prójimo sin ni siquiera pestañear. Aunque luego enarbolamos banderas contra la censura y pidiendo más derechos sociales. Porque somos modernos y guays.

Estoy pasmada. Les juro que hace meses que, casi con el bol de palomitas en la mano (atragantadas), asisto a un espectáculo social denigrante y rozando lo aterrador. Hasta opinar es actividad de alto riesgo. Por ahora, la Real Academia de la Lengua no recoge la definición de “yoísmo”; palabra que se abraza con conceptos como egocentrismo o narcisismo. Se refiere a aquellas personas que se creen el centro del universo y consideran que sus opiniones o intereses son más importantes que las de los demás. A estas alturas de texto tienen ustedes a alguien en mente seguro. Yo también.

Lo peligroso es que convertimos nuestra opinión en dogma de fe. Y no lo es. Pasamos de expertos en pandemias y en soluciones al COVID a profetizar sobre todo y sobre todos sin ni siquiera meditar en consecuencias, fiabilidad de criterios propios o dilucidar hasta qué punto el de enfrente pueda tener motivos o razón. O en el daño que causamos. Que lo hay. Se diluye el respeto social entre elucubraciones mentales y piruetas egocéntricas que persiguen muchas veces el histriónico aplauso de la red social de turno. Breve, irreal y moralmente en la cuerda floja, cierto. Pero-como cantaba Alaska- a quién le importa?

A mí me importa. Porque observo y veo cómo mi libertad de expresión cada día se arrincona más. Da igual lo que escribas, comentes, opines o respondas. A alguien le va a parecer mal. El quid de la cuestión es determinar hasta qué punto es factible y saludablemente bueno entrar al juego de los argumentos subjetivos cuya finalidad no está clara y a fin de cuentas, sólo nos provoca un absurdo debate con quien nunca verá más allá de su propio ego. Yo, mí, me, conmigo. Resulta que quien firma ya está mayorcita para interacciones sociales que no resulten mentalmente sugerentes y/o interesantes.

De todas formas, aunque muchas veces aplique aquello de que es mejor tener paz que razón, reconozco que sería preciso hacer ver a ciertas personas que la obstinación provoca una pobreza espiritual severa. Pero, claro, es más importante a día de hoy saber si estás a favor o en contra de Rocíito o si Messi se tenía que haber quedado, que mirar hacia nuestro propio interior. El vacío asusta. En lo vanal nos recreamos. C’est la vie.