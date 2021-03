Raxoi: es el fuero, no el huevo

CON la finalidad de evitar la parálisis municipal durante un mes más, el regidor compostelano, Sánchez Bugallo, se reunirá hoy con los portavoces de los partidos presentes en Raxoi para desatascar la aprobación de las Cuentas generales en sesión plenaria de la Corporación prevista para este miércoles, luego del varapalo sufrido el viernes. Ese pleno, supeditado a una cuestión de confianza, es el último paso antes de que la oposición se vea en el brete de presentar candidato alternativo a la alcaldía. Una opción que ahora mismo ninguna fuerza política contempla, lo que acabaría por validar definitivamente los Presupuestos.

La delicada situación a que se ha llegado, vista desde la suficiente lejanía como para no obcecarnos delante del primer árbol, va bastante más allá de la previsible demora de ese mes en unas cuentas que llegan ya con retraso y que, aún en su negatividad, no abocarían a una situación que no pudiera ser enderezada. Del mismo modo que tampoco es lo más relevante en ese desencuentro el que las fuerzas de la oposición no hayan podido colar en el proyecto de presupuestos algunas de las realizaciones concretas que aportaron para su inclusión y que ahora, como un último as en la manga, el alcalde intentará complacer con cinco millones de remanentes de tesorería. Porque lo que reivindican es el fuero, no el huevo; el talante, no los logros concretos.

Lo realmente trascendente es el grado de desencuentro observable en los últimos tiempos en el seno de una Corporación que había iniciado mandato haciendo proclama de sus deseos de diálogo y colaboración entre las distintas fuerzas integrantes. Voluntarismo que se fue diluyendo a medida que pasaba el tiempo aunque, conviene destacarse, ha sabido mantenerse en todo momento dentro de un esmerado cuidado en las formas y el respeto por el discrepante. Lo que no es poco sabiendo de dónde venimos.

Es difícil saber si, como se insinuó en la sesión del viernes, hay funcionarios que se inmiscuyen en la política llevando más allá de lo aconsejable el ejercicio de sus responsabilidades, con alusión expresa a un servicio municipal específico. A contrario sensu, escuchando lo que allí también se dijo y aunque no se expresara con toda la explicitud que el caso requeriría, sí hay la sensación creciente en el seno corporativo de que algunos políticos parecen haberse burocratizado, en el peor sentido de la palabra si es que alguno positivo tiene. Un adocenamiento que puede traer causa de una complacida autosuficiencia que se bastaría para llevar a buen puerto el barco de la municipalidad sin necesidad de aportes ajenos. Sería, y parece, una negativa consecuencia de quienes se muestran tan seguros de haber experimentado lo suficiente como para que alguna experiencia nueva les resulte ajena.

Toda mirada retrospectiva que se invoque para aludir a mejores tiempos lleva pareja la frustrante consecuencia de una irredenta melancolía. Por eso no se reclamará desde aquí la experiencia que alentó a alguna de las primeras Corporaciones compostelanas, con concejales de la oposición al frente de parcelas concretas de responsabilidad municipal. Eran otros tiempos. Pero, aquí y ahora, en la Corporación actual hay la suficiente y suficientemente experimentada masa crítica como para que el hecho de la gobernabilidad tenga que quedar limitada, siquiera sea desde la aportación de ideas, a la excluyente autocomplacencia del equipo de Gobierno. Y cuanto antes se enmiende mejor nos irá a todos.