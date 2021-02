Reafirmación independentista

MÁS allá de la idoneidad o no de la fecha mantenida por la Junta Electoral –con el triple de incidencia de la pandemia de la que, con idéntico motivo, ofrecían Galicia o País Vasco– la jornada electoral de ayer en Cataluña superó con éxito las razonables dudas que se alzaban sobre la misma, tanto en las previsibles dificultades para la constitución de las mesas como en el no descartable aplazamiento del recuento. Pudo la organización y ganó la democracia. Y es, a partir de ahora, un muy positivo precedente y aprendizaje.

Menos diáfano se muestra, al cerrar estas líneas por las urgencias editoriales, el panorama político surgido de las urnas donde, y esta es acaso la primera deducción relevante, se radicalizan definitivamente como compartimentos estancos el bloque independentista frente al constitucionalista, con el añadido de que aquel gana consistencia, sin duda fruto de la elevada abstención de la parroquia constitucionalista, desencantada y alejada de los momentos eufóricos de 2017 como para tentar la suerte con el Covid 19.

Un segundo factor relevante lo constituye el hecho de que el nacionalismo superara el 50% de los votos emitidos, cabalística cifra anhelada por Junts per Catalunya para, a diferencia de la política más pactista desplegada por ERC en los últimos tiempos, otorgarle un valor plebiscitario, cuando no pasa de responder a la mera lógica parlamentaria, y asentar en esa torticera interpretación su decidida voluntad de no solo reactivar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) sino de fijar desde ya fecha para un referéndum independentista. Ese será un repetido mantra de futuro que sólo en la medida en que ERC se imponga en la disputada lucha electoral por hacerse con la presidencia de la Generalitat evitaría una más que previsible ruptura de la coalición para ir a un adelanto electoral. Tiene ERC en su favor el nada despreciable apoyo de una CUP que dobla representación desde la misma trinchera de la izquierda frente a Junts.

Como tercera evidencia –que al igual que las anteriores tendrá su determinante peso en la gobernabilidad del Estado– hay que destacar el acierto de La Moncloa al diseñar la Operación Illa que logró, en efecto, acaparar buena parte de la debacle de Ciudadanos para doblar su presencia en escaños en el Parlament y propiciar en el futuro inmediato una menos exacerbada tensión política, especialmente si es el candidato de ERC quien se convierte en presidente. Este será también el repetido mantra con que Pedro Sánchez anime las sesiones de control al Gobierno para escarnio de Pablo Casado.

Ciudadanos, con la pérdida de una treintena de escaños que sumar a su errática trayectoria estatal, habrá comprendido ya la endeblez de la política de marketing sin arraigo territorial. Porque es esa radicación la que otorga doble valor al auténtico sorpasso de Vox, que entra con presencia en todas las provincias; es decir, ha venido para quedarse. Por fin, en el PP pudo más la bisoñez de Casado –con un discurso melifluo para burgueses de irrenunciable confesión nacionalista– que el bien asentado candidato y la marginada Cayetana, que sí sabe cómo hay que ir a RAC-1. Nada que no se esperase.

En suma, la ficha vuelve a la casilla de salida. Queda por delante mucha bronca, mucha tirantez, mucho campo yermo para trabajar en favor de un entendimiento que se intuye cada vez más lejano.